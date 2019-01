Miguel Ángel Ortega: “Cuando te llama Avenida y te piden que vuelvas se te ponen los pelos de punta”

Lunes, 28 de enero de 2019

En su segunda etapa en Salamanca tratará de continuar con los éxitos de la primera, cuando consiguió todos los títulos nacionales disputados, incluidos dos tripletes consecutivos, los primeros en la historia del club

Miguel Ángel Ortega fue presentado esta mañana con nuevo entrenador de Perfumerías Avenida. Tras la destitución la pasada semana de Lino López, el entrenador catalán y el equipo charro alcanzaron un acuerdo para que Ortega volviera a asumir la dirección del equipo.

La segunda etapa de Ortega en Salamanca tratará de continuar con los éxitos de la primera, cuando consiguió todos los títulos nacionales disputados, incluidos dos tripletes consecutivos, los primeros en la historia del club. ”Nuestra primera opción era Miguel Ángel Ortega porque conoce muy bien lo que significa Perfumerías Avenida”, comentaba Javier Recio en la presentación del nuevo entrenador.

Situación de Perfumerías Avenida: he estado hablando con el cuerpo técnico para evaluar cómo está el equipo. Vamos a tratar de asentarnos otra vez y marcar todo el trabajo para llegar a la Copa, que es nuestro objetivo más cercano.

Vuelta otra vez: no esperaba la llamada para volver. Tanto con Carlos como con Jorge hemos mantenido contacto. No lo esperaba, pero cuando me llamó Carlos me hizo mucha ilusión.

Ilusiones renovadas: sentir que eres necesario te inyecta ilusiones renovadas. Hasta diciembre estaba muy agusto, pero a partir de ese mes estaba más preocupado. Tenía ganas.

Plantilla actual de Avenida: mi trabajo es no pensar mucho y ponerlas como hay que ponerlas para jugar.

Diferencias entre las dos llegadas: mi primer fichaje por Avenida supusó un gran reto. Lo recuerdo bien porque había una situación de no ganar. Tuve la gran suerte de ser bien aceptado. Ahora la situación es diferente porque tengo más que perder que de ganar. Cuando te llama Avenida se te ponen los pelos de punta y tu familia te ayuda a tomar la decisión.

Conocedor de la plantilla: está claro que hay mucho vínculo y mucho afecto. Me gusta ser sincero, pero el hecho de que haya jugadores que aprecio y que me han hecho ganar, hace que tenga una deuda con el club.

Europa: te das cuentas de quién es Avenida cuando estás fuera del equipo. El equipo tiene una repercusión a nivel europeo muy grande. Está repercusión la tenemos que llegar a tener también en resultados.

Opciones en Euroliga: hay que ir. Estamos obligados. Un equipo grande como Avenida tiene que ser fiel a lo que representa, no solo a nivel nacional, sino en Europa. No podemos ir a tirar un partido. El jueves tenemos un partido que tenemos que ir a ganar.

Incorporaciones: jamás les he pedido ninguna jugadora. He pedido otras cosas. Lo que quiero es poner el equipo como yo quiero que esté: en ese punto de forma física, táctica y técnico.