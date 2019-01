CGT asegura que la provincia podría perder 19 docentes el próximo curso

El sindicato CGT afirma que “la propuesta inicial de la Consejería de Educación sobre la modificación de plantilla jurídica para el curso 2019-20 contempla, un año más, la desaparición de decenas de unidades y puestos de trabajo tanto en el cuerpo de maestros (64 unidades menos y 96 puestos de trabajo menos a nivel regional), como en el de profesores de enseñanza secundaria y otros cuerpos (donde a nivel regional se aumenta en 14 plazas, pero existen pérdidas en varias provincias como Ávila, León, Salamanca, Segovia o Zamora)”.

De este modo, calculan que en la provincia de Salamanca quedaría con 19 docentes menos, 15 de ellos maestros y el resto profesores de secundaria y otras modalidades educativas.

Comunicado de CGT Salamanca

Concretamente en la provincia de Salamanca, de salir adelante esta propuesta, se perderán puestos en todos los cuerpos.

Así en el cuerpo de Maestros, la Consejería pretende suprimir 12 unidades y crear 2, con un balance final de pérdida de 10 unidades.

En cuanto a puestos de trabajo de maestros, serían suprimidos 15 y creados 5, con un cómputo global negativo de 10 puestos.

Continuando con esta senda destructiva, en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, pretende suprimir 9 puestos y crear 6, de nuevo se perderían 3.

No se ganan puestos tampoco en cuerpo de los Profesores Técnicos de FP , puesto que la intención es suprimir 3 y crear 2, se perdería 1 puesto.

En lo referente a profesorado de EEMM en régimen especial, se suprimirían 2 puestos y se crearía 1, total -1.

Por último, la propuesta en cuanto a maestros en IES es la supresión de 4 puestos.

En la siguiente tabla se observa el balance final para nuestra provincia:

Balance final en la provincia de Salamanca Maestros EEMM (secundaria, PTFP, régimen especial) Total -14 -5 -19

Esta propuesta de la Consejería tiene lugar en el marco de la mal denominada "negociación" de plantillas entre la Consejería y la Mesa Sectorial de sindicatos, negociación que no es tal, ya que los criterios son impuestos unilateralmente por la administración.

CGT no participa en la misma, ya que no forma parte de la Mesa Sectorial, pero en cualquier caso, lo consideramos una pantomima, ya que, más que una negociación real, lo que llevan a cabo los sindicatos es una revisión de que no existan errores en los cálculos que ha llevado la administración según sus criterios, muchos de ellos (ratios, horas,etc, inaceptables).

Como ya hicimos el curso pasado ante la Junta de Personal Docente, de cara a la negociación de plantillas jurídicas que se está llevando a cabo, desde CGT reclamamos que los criterios utilizados se establezcan con acuerdo entre la Administración y las organizaciones sindicales y no sean unos criterios impuestos unilateralmente como ocurre actualmente.

Para el Cuerpo de Maestros/as exigimos:

• Que no supriman puestos por insuficiencia horaria, sino que se completen con apoyos, refuerzos etc.

• Que no se supriman puestos ordinarios bajo la excusa del bilingüismo.

• Que en los centros rurales no se supriman ni unidades ni puestos en los que haya alumnado de distintos niveles.

• Que no se suprima ningún puesto de AL y PT, sino que se aumente la plantilla de este profesorado.

• Que reduzcan las itinerancias de PTs y ALs.

En cuanto al Cuerpo de Profesores/as de Secundaria y Otros Cuerpos reclamamos:

• Que no se suprima en Secundaria ninguna plaza que tenga al menos 8 horas lectivas, pues siempre hay otro tipo de horas necesarias para completar un horario: jefaturas de Departamento, coordinaciones, apoyos, refuerzos, tutorías, desdobles...

• Que se creen todas aquellas plazas que durante los tres últimos cursos hayan estado operativas con horario completo a cargo de profesorado interino, en expectativa o por concursillo.

• Que en los IES todas las plazas del Cuerpo de Maestros que se supriman por no haberse cubierto en concurso de traslados se transformen automáticamente en plazas del Cuerpo de Profesores de Secundaria.

• Que los Departamentos de Orientación estén dotados con plantilla jurídica en todas sus especialidades.

• Que se creen plazas jurídicas de Orientación en todos los CEPAS con Secundaria completa, tal y como dice la ley, y también en Escuelas de Arte, donde habitualmente está figura es inexistente, aunque necesaria.

• Que se creen dos plazas de Orientación en los IES con mayor número de alumnado.

• Que se autoricen todas las materias específicas y de libre configuración que sean solicitadas por el alumnado, sin requisito de una matrícula mínima (tal y como se permite en Religión), para evitar así la amortización de plazas por falta de horario.

• Que en la negociación de las plantillas se tome como base para la creación y mantenimiento de las plazas jornadas de 17 horas, en consonancia con la exigencia de la recuperación de la jornada laboral.

• Que las plazas se creen de acuerdo con los Departamentos reconocidos legalmente.

• Que se creen plazas jurídicas en la especialidad de Servicios a la Comunidad.