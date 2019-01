Ciudadanos CyL: ¿Hay alguien ahí?

Comentaba ‘El topillo’ hace semanas su impresión de que Ciudadanos, bajo la ensoñación de los sondeos que tan favorables le han venido siendo, se había echado a dormir en Castilla y León, sin percatarse de que Vox estaba atrayendo hacia sí a muchos desencantados del PP que, a falta de mejor opción, simpatizaban con el partido de Albert Rivera, mayormente por ser el que había plantado cara con mayor decisión al independentismo catalán.

Se sabía que, a la chita callando, Vox estaba cerrando muchas candidaturas municipales, sin que se tuviera noticia alguna de que Ciudadanos estuviera haciendo lo propio, lo cual no es baladí para los resultados de las elecciones autonómicas, habida cuenta del efecto arrastre que ejercen las listas locales sobre las de los candidatos a procuradores. Pues bien, nos aproximamos a final de enero y se diría que el partido naranja, al menos sus responsables autonómicos, siguen de vacaciones. Sin ir más lejos, han vuelto a inhibirse ante la convocatoria de la manifestación celebrada el pasado sábado en Valladolid en protesta ante el insoportable deterioro de la Sanidad regional, que ha vuelto a constituir la mayor movilización ciudadana registrada en Castilla y León en los 35 años de vida de esta comunidad autónoma.

Ciudadanos sigue sin candidatos a la presidencia de la Junta y a las principales alcaldías, por la sencilla razón de que la dirección nacional sigue a estas alturas sigue sin convocar las consabidas elecciones primarias. Y en el caso de la Junta este retraso no tendría mayor repercusión si estuviera claro de antemano, como lo está en varios de los principales ayuntamientos, quien va a ser el candidato. Pero no es el caso, ya que Albert Rivera sigue deshojando la margarita entre el anterior candidato, el salmantino Luis Fuentes, y el diputado del Congreso por Valladolid, Francisco Igea. Este último, máximo responsable nacional del partido en materia sanitaria, no fue visto en la manifestación del pasado sábado, al contrario que el año pasado, en el que asistió a título personal.

Además de la irrupción de Vox, los partidos de ámbito provincial surgidos a partir de disidencias internas del PP tampoco juegan a favor de Ciudadanos. Es el caso de la Plataforma del Pueblo Soriano (PPSO), que se ha reactivado precisamente a causa del desencuentro de Ciudadanos con su fundador, el alcalde de Almazán, diputado provincial y ex secretario del PP de Soria, Francisco de Miguel, quien, después de haberse integrado en 2015 en la formación naranja, se vio forzado mas tarde a abandonarla tras respaldar una moción contraria a suprimir las Diputaciones provinciales. Y el nuevo partido “Por Ávila” también puede achicar el espacio político de Ciudadanos en otra de las provincias que mejores resultados obtuvo en las anteriores elecciones municipales y autonómicas.

Con este panorama, que todavía puede ir a peor si irrumpe en la escena política de esta comunidad el partido nacional constituido por los disidentes que han ido abandonando el partido naranja en toda España, la pasividad e indolencia de los responsables de Ciudadanos en Castilla y León resulta ciertamente incomprensible.