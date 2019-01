Los peligros de la montaña rusa

Domingo, 27 de enero de 2019

Completamos la crónica del Salamanca UDS 0 – Burgos 1 con la opinión de César García, periodista de SALAMANCA AL DÍA

El fútbol es una montaña rusa. Hace una semana el Salamanca UDS estaba en la parte alta, con un subidón por el triunfo en El Toralín. Siete días después, hemos visto la otra cara. Una nueva decepción de los charros en casa, donde perdieron un partido muy importante, ya que se trataba de un rival directo en la lucha por la permanencia. Además, como en la primera vuelta se sumó un punto en El Plantío, los castellanos tendrán ventaja, en caso de empate al final de la liga. Y tal y como está la competición, puede que haya mucha igualdad en el último momento.

Los charros están a sólo dos puntos de los puestos de descenso, de los que tanto costó salir, con lo que hay que volver, cuanto antes, a la dinámica de las victorias para huir de la quema. La fórmula es sencilla: aprender de lo que se ha hecho mal.

El partido

Ya se sabía que el equipo de Estévez iba a ser duro y que se ha especializado en rentabilizar al máximo sus escasos goles, puesto que es el menos anotador del grupo I de 2ªB. A pesar de ello, los locales no supieron imponer su juego y el encuentro se desarrolló según el guion que hubiera diseñado a priori el preparador visitante: una defensa ordenada y eficaz, un zarpazo en forma de gol y a casa con tres puntos.

No obstante, todo hay que decirlo y en el 0 a 1 de Goti (minuto 16) la zaga blanquinegra desplegó un amplio catálogo de facilidades para el rival, con un despeje nefasto de Carvalho, un corte que no llega de Toño Vázquez, que no mete bien el cuerpo, y una pésima salida de Sotres que permiten el remate de Cervero, que se acaba convirtiendo en la asistencia para el único gol del encuentro.

A partir de ahí, fruto de los nervios, las imprecisiones en el Salamanca UDS fueron aumentando, con lo que no llegó la ansiada reacción. El Burgos estaba cómodo defendiendo y los charros eran incapaces de encontrar huecos para crear peligro. Ni en el primer tiempo con los once titulares, ni en el segundo con la incorporación de Asdrúbal, Din y Martín Galván. El paupérrimo balance ofensivo (sólo un par de disparos entre los tres palos del Burgos, sin problemas para Saizar) lo dice todo.

Eso sí, el desenlace del choque pudo variar en la recta final cuando un centro de Mena daba en la mano de un defensor burgalés que estaba dentro del área, pero el árbitro, lejos de pitar penalti, decidió que había falta de un atacante charro. Es posible que se equivocara, pero yo soy de los que piensan que si te mereces ganar lo harás por encima de todas las circunstancias, incluidas las de las decisiones de los colegiados. Cuando te agarras a esos detalles es que no has estado sobrado de méritos para superar al adversario.

Los jugadores

Sotres. En otros partidos fue el salvador del Salamanca. Esta vez estuvo lento y confiado en la jugada clave, en la salida ante Cervero que supone el 0 a 1. Suspenso.

Carvalho. Como indicaba antes, mal en el gol y en el resto del primer tiempo. De hecho, en el descanso fue sustituido por Asdrúbal. Lo puede hacer mucho mejor.

Víctor Mena no estuvo tan acertado como otras veces. No le faltó entrega, pero si acierto en las incursiones ofensivas y en los envíos.

Toño Vázquez tampoco estuvo fino en el gol del Burgos, reaccionó ante la incursión de Cervero pero le faltó contundencia para frenarla, quizás porque pensó que llegaba Sotres.

Antonis es central y no puede ser que tenga que encargarse de los pases en el centro del campo, como sucedió en numerosas ocasiones porque el equipo no era capaz de construir en la medular. Se vieron sus carencias con entregas defectuosas por esas circunstancias.

Amaro lo intentó pero no tuvo su día y no pudo liderar a su equipo para superar la muralla burgalesa. Fue reemplazado por Din en el minuto 73.

Calero en su línea, es decir, muy activo e intenso. Intentó el empate con un lanzamiento de falta que se fue fuera por poco en el minuto 33 de la segunda parte.

Sergio Molina o el multitusos de Calderón. Fue el mejor. Primero como medio centro defensivo y en la segunda mitad como central. Es de los pocos jugadores que puede volver a recuperar el balón que acaba de perder.

Owusu no participó tanto como otras veces. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que intervino fue sinónimo de peligro. Es un futbolista que hay que aprovechar mejor.

Manu Molina sigue sin ser el que marque la diferencia. Este era un partido ideal para mostrar su calidad y su veteranía. Sin embargo, su aportación fue insulsa y fue sustituido por Martín Galván en el 80.

José García dejó algún detalle pero no se le vio cómodo, como en los partidos anteriores, ya que estuvo atrapado por la red defensiva del Burgos.

Asdrúbal le dio otro aire al ataque, con una lucha permanente y gran movilidad, aunque visto el resultado, no sirvió de mucho. Será más útil cuando tenga más ritmo de competición.

Din Alomerovic sigue sin mostrar su mejor versión. Necesita mejorar.

Martín Galván, aclamado por la grada que recuerda sus goles claves de la campaña anterior, volvía a jugar tras una larga lesión. Sólo jugó algo más de 10 minutos y se agradece que, al menos, quisiera asumir responsabilidades y pidiese constantemente el balón. Desperdició su oportunidad en un lanzamiento de falta que llevo el balón manso a las manos de Saizar.

El entrenador

Aunque no funcionó, para mí fue un acierto que Antonio Calderón premiase a los que ganaron en Ponferrada con la titularidad. Tras cumplir su sanción, Armando estuvo en el banquillo.

En el descanso, con el 0 a 1 en el marcador, optó por la entrada de Asdrúbal reorganizando la defensa y en el último cuarto de hora intentó la reacción con las entradas de Din y Galván, pero tampoco surtieron el efecto esperado.

En cualquier caso, está bien que no busque excusas y que asuma con naturalidad la derrota, sin dramatizar: “Lo hemos hecho mejor en el segundo tiempo pero no hemos encontrado su portería (...) Hemos dominado pero no ha podido ser. Hay que seguir”, afirmaba en la Sala de Prensa del Helmántico.

Esta paciencia y perseverancia del gaditano ha servido para remontar posiciones en la tabla y para superar otros obstáculos, así que confiemos en ellas para volver a la senda del triunfo. Además, la plantilla mejorará con, al menos, un par de fichajes que llegarán en los próximos días y, lo más importante, con Manuel Lovato en Salamanca, el club ya tiene gerente, ha renovado la dirección de la cantera, ahora con Ángel Lozano, y ha recuperado los servicios del que fuera doctor de la UDS durante décadas, José Ignacio Garrido, una gran noticia que deja clara la ambiciosa apuesta por profesionalizar este proyecto. Queda mucho por hacer, sí, pero es una suerte que haya alguien dispuesto a llevarlo a cabo y, sobre todo, a pagarlo.

La afición

El enfrentamiento entre seguidores del Burgos y del Salamanca antes del partido fue lamentable. Igual que los cánticos del Fondo Sur insultando al equipo burgalés o los de los visitantes animando al rival charro de los del Helmántico. Una pena que un espectáculo deportivo, en el que debían prevalecer los valores de respeto al contrario, sea un sumidero para vomitar improperios y tratar de ofender al de enfrente. Todo esto, además, con un buen número de niños en la grada, a los que sus padres llevan con toda la ilusión al estadio para que disfruten del fútbol, de la cara amable de este deporte y no del penoso espectáculo de unos cuantos aficionados agresivos y maleducados.

También fue deplorable que unos pocos, desde la Preferencia, insultasen a Fer Ruiz, exjugador del Salamanca UDS, ahora en las filas del Burgos, porque fuera a hacerse unas fotos con unos chavales, una vez concluido el partido. Igual que el club puede prescindir de un futbolista, si lo considera oportuno. También cualquier integrante de la plantilla puede buscar otro equipo, si piensa que es lo mejor. Seguro que cualquiera de los que le gritaban lo haría en su trabajo.

Finalmente un detalle. El equipo en casa lleva 3 o 4 partidos vistiendo medias negras, cuando el uniforme oficial es con medias blancas. Varios socios han mostrado su malestar por esta cuestión. Esperemos que el club tome nota, porque la solución es bien sencilla.

César García Hernández / Fotos de Lydia González