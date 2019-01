Antonio Calderón: “El Burgos tenía muy claro a lo que venía: querían un partido lento y con parones”

Domingo, 27 de enero de 2019

El técnico gaditano del Salamanca UDS se lamentó por la derrota del equipo y afirmó que “seguirán luchando y trabajando para sumar”

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, compareció ante los medios de comunicación tras la derrota de su equipo frente al Burgos (0-1) en el Helmántico.

Derrota: el Burgos tenía muy claro a lo que venía. Se han encontrado un gol en un error y a nosotros nos ha afectado porque nos han entrado las prisas. Lo hemos hecho mejor en el segundo tiempo pero no hemos encontrado su portería. Desde el minuto uno ellos querían un partido lento y con parones. Con el gol se han encontrado en su hábitat natural. Hemos dominado pero no ha podido ser. Hay que seguir.

No era el día: no me gusta quejarme, pero van varios penaltis que podían haberse señalado. Hemos jugado con muchas gente arriba, pero no ha podido ser. Hay que dar ánimos a los jugadores porque lo han intentado.

Penalti: me ha parecido claro. No es la primera. Tendremos que seguir trabajando.

Equipo: ha empezado bien el partido. Con la ocasión de Owusu podría haber cambiado el partido. Tras su gol nos hemos precipitado y puesto nerviosos. A partir de mañana toca volver a trabajar para saber lo que hemos hecho bien y lo que no. Vamos a trabajar para salir de abajo. Estamos compitiendo bien y tenemos que seguir.

Puntuar fuera de casa: hay que puntuar siempre. Ahora vienen dos partidos fuera de casa. No importa jugar en casa o fuera, estamos en la recta final y tenemos que sumar. No creo que nos venga mejor o peor jugar fuera. El equipo se siente arropado en casa. Cuando juegas fuera de casa los equipos juegan más abiertos.