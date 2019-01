Óscar Husillos no bate el actual récord de España de 300 metros

Sábado, 26 de enero de 2019

El atleta palentino no consiguió bajar los 32:29 segundos en los que estaba fijado el récord e hizo un tiempo de 33:14 en la pista cubierta ‘Carlos Gil Pérez’

Óscar Husillos no consiguió rebajar el actual récord de España de 300 metros lisos en el III Campeonato de Castilla y León individual absoluto y sub 23 que se disputaba esta tarde en la pista cubierta ‘Carlos Gil Pérez’. El atleta palentino no consiguió bajar los 32:29 segundos en los que estaba fijado el récord e hizo un tiempo de 33:14.

Aún así, se vivió una espectacular jornada de atletismo en la que Salamanca volvióa ser el epicentro del atletismo de la comunidad de Castilla y León con la participación de 665 atletas, desde la categoría infantil a la máster.