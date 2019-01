Unionistas viaja al asalto del Cerro del Espino

Sábado, 26 de enero de 2019

Los rojiblancos solamente han perdido en casa frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en lo que va de temporada y su última derrota se produjo en noviembre

Unionistas de Salamanca viaja este domingo para medirse al Atlético de Madrid ‘B’ (12:00 horas) en el Cerro del Espino en un duelo entre dos de los mejores equipos de la competición. Y es que los datos de rojiblancos y blanquinegros desde el mes de noviembre así lo atestiguan: son los dos mejores equipos de la liga desde ese mes.

Noviembre fue el mes en el que Unionistas comenzó a deslumbrar derrotando a equipos como la Ponferradina o arañando puntos a otros como al Fuenlabrada en su propia casa. Noviembre también fue el mes en el que el Atlético de Madrid ‘B’ sufrió su última derrota. Fue frente a domicilio frente al Guijuelo, y desde entonces no han vuelto a acabar un partido por debajo de su rival en el marcador.

Su última derrota en el Cerro del Espino data de la cuarta jornada frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Desde entonces, ningún equipo más ha sido capaz de sacar de territorio colchonero los tres puntos. Ese será el objetivo mañana de Unionistas de Salamanca que, a pesar de caer en la última jornada de la primera vuelta y primera del año ante el Rápido de Bouzas, ha recuperado su nivel y así lo ha demostrado frente a rivales de entidad como el Pontevedra y Las Palmas B en este nuevo año.

Tras una semana movida en los despachos con la marcha de Peli y la llegada de Blas Alonso, Unionistas afronta otro reto ‘imposible’ frente a un rival situado en puestos de play off. Varias dudas se presentan en el once de Roberto Aguirre (apostará por el de la victoria frente a Las Palmas, dará entrada a otros jugadores, etc.) de cara al asalto al Cerro del Espino. Los salmantinos ya han demostrado esta temporada que no entienden de imposibles y mañana buscarán repetirlo.