Los testimonios de afectadas por el anticonceptivo Essure: “Es insoportable y demoledor”

Sábado, 26 de enero de 2019

Todas comparten el haber sido portadoras del polémico anticonceptivo, cuyos efectos secundarios han puesto en riesgo su salud, y reclaman que se agilice la retirada segura del dispositivo en aquellas mujeres que lo precisen

“Insoportable y demoledor”. Así describen los efectos secundarios, y que en algunos casos han sufrido durante años, las mujeres afectadas por el anticonceptivo Essure, fabricado por Bayer y retirado definitivamente del mercado -en España desde 2017, y en 2018 en Estados Unidos, el último país donde se comercializaba- tras la avalancha de testimonios y denuncias de mujeres que, confiando en el que se presentaba como un método anticonceptivo innovador y seguro, han vivido una auténtica pesadilla.

El anticonceptivo Essure ha puesto en riesgo la salud de miles de mujeres, y que además han tenido que enfrentarse a la falta de respuestas, a un periplo médico para poner nombre a lo que estaban pasando y, en muchos casos, a la incomprensión cuando enumeraban los síntomas que padecían. A día de hoy, las afectadas siguen luchando para que se agilice la retirada segura del dispositivo en aquellas mujeres que lo precisen, y para ello es esencial que todos los centros de Atención Primaria dispongan de la Guía de Actuación ante una paciente portadora del Essure, elaborada por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), a requerimiento de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La Plataforma Libres de Essure reúne ya más de 2.100 afectadas en toda España, 40 de Salamanca. Estos son los testimonios de algunas de estas mujeres.

“¿Qué me va a doler hoy?”

Essure se presentaba como la alternativa perfecta a la ligadura de trompas, y que no requería intervención quirúrgica ni hospitalización para su colocación. Unos pequeños muelles de metal que, a través de la vagina y el cuello del útero, se colocaba en las trompas de Falopio. Pero este dispositivo irreversible no era ni tan bueno ni tan seguro como aparentaba, y la única solución para las mujeres afectadas es “retirarlo por los efectos adversos causados por alergia a níquel o a metales, y a las fibras PET que contienen y, en muchos casos, porque están mal colocados, o porque se han movido y han perforado trompas o migrado a la cavidad uterina o cavidad abdominal”, explica Tamara Nuño, administradora de la Plataforma en Castilla y León. El anticonceptivo Essure contenía, entre otros metales, níquel, titanio o iridio, y unas fibras de tereftalato de polietileno (PET) que pueden generar fibrosis en las trompas. Para su retirada es necesario someterse a un procedimiento quirúrgico, habiendo sido necesario en algunos casos practicar una histerectomía, la retirada completa del útero.

“Empiezas a normalizar el dolor, cuando es justo lo contrario”. Así se sentía Isabel Silo, una de las mujeres afectadas en Salamanca tras tener implantado el Essure durante 8 años. Los síntomas que prontó comenzó a tener parecía impensable que estuvieran relacionados con el dispositivo Essure, algo que finalmente se confirmó. “Se me dormía la cara, dolor de brazo, manos agarrotadas, ¿qué me va a doler hoy?, pensaba, pero no asimilas que sea por esto”, relata Isabel. “Te haces pruebas, al final innecesarias, sientes frustración y una ansiedad enorme”, reconoce. Ella se puso en contacto con la Plataforma Libres de Essure, y a partir de ahí fue encontrando respuestas.

Para Lola Santadaría, otra de las mujeres afectadas, “fue arrollador”. Dos años implantada, “me dio problemas desde el principio, llegué a tener incluso contracciones y empecé a perder la memoria. Lo del sistema cognitivo fue muy traumático, porque soy una mujer muy activa, y de repente, no me acordaba qué había hecho por la mañana, hasta el extremo de salir de un parking y perder la noción de si era de día o de noche”, relata.

La lista de los efectos secundarios es demasiado larga, porque los síntomas más comunes van desde hemorragias a migrañas, cansancio, sudoración nocturna, metorragias o amenorreas, pérdida de cabello, perdidas de piezas dentales, pérdida de peso, dolor pélvico e inflamación abdominal.

La Plataforma Libres de Essure se ha convertido en el apoyo y voz de muchas mujeres. Ahora lo que piden es “que se hagan las cosas bien”, y para ello “es fundamental que los médicos tengan la Guía de Actuación” para la extracción del implante en el menor tiempo posible y de manera segura, así como la realización de un seguimiento adecuado mediante las oportunas revisiones posteriores.

Todas aquellas mujeres que requieran información pueden contactar a través de la página de Essure en Facebook, donde se rellena un cuestionario y la administradora de cada zona se pone en contacto con la persona afectada.