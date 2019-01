Sr Presidente

Señor Presidente de España Dr. D.Pedro Sánchez, siento tener que dirigirme a usted por carta, sé que no me va leer, pero seguramente alguno a fin a su partido, no los socialistas, sí los sanchistas, le hará llegar al encargo: usted no respeta los DD.HH, con su conducta los traiciona. Venezuela está ahora mismo sufriendo el inicio de una guerra civil. Faltaba mucho para que yo viera la luz, pero mí padre sí estuvo en un bando (donde le cogió) al igual que muchos cientos de hombres no tuvieron elección, en la fratricida Guerra Civil del 1936, aunque no le gustaba hablar de aquello, alguna cosa si contaba y cantaba. Por mucho que les pese a los nostálgicos republicanos, aquello no era Republica, eso tampoco fue socialismo, era comunismo, hoy los sanchistas y seguidores, pretenden identificarse con la Dictadura de Maduro.

Quiero ser generosa y creer que usted no actúa movido por las letras que le mantienen en el cargo y también desea que los PGE salgan adelante, aunque sean una autentica piltrafa y no sabemos a donde nos llevarán, usted digo esté protegido, apoyado y pagando un alto precio con podemos, golpistas y pro etarras, Repito quiero ser generosa, porque ya sabe, que plazos caen y las letras se cumplen.

No me gustó Señor Sánchez la foto en Davos, se le ve de espalda y caminando ¡Hombre eso hacen los palurdos de mí tierra! ¿Con quién habla? ¿Con Guaidó? Y que le dijo ¡Ah ¡ y otra cosa usted tiene obsesión porque algunos pasos (que no nos interesan) sean grabados que importa si los jardines de Davos están nevados o la maquinita los ha limpiado. Le repito que hablar por móvil y caminar es muy poco elegante.

Ya se pronunció Felipe Gonzalez, Sr Pablo Casado, Sr Albert Rivera, ¿Cuántos países han dicho que siguen reconociendo a Maduro presidente? Los que maman del régimen

Paso lo dicho por González

“Pido que la UE después de declarar ilegítimo a Maduro sea capaz de reconocer la legitimidad de la Asamblea, y su operatividad, para hacerse cargo de la gobernanza del país”, señaló. Según González, reconociendo a Guaidó se podrá empezar a negociar “lo que se tiene que negociar”, un calendario electoral para decidir el futuro del país ante Maduro, al que considera un “tirano arbitrario”.

Y usted qué?????? Son 278 presos certificados por la OEA y seguirá en su terquedad de decir que Cuba tampoco tiene presos políticos…no nos tome el pelo, todos sabemos porque calla

Recuerde la frase de Simón Bolívar, recapacite, puede (lo dudo) estar a tiempo