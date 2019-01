Roberto Aguirre: “No quiero más jugadores, creo que tenemos bien cubiertas todas las posiciones”

Viernes, 25 de enero de 2019

Atlético de Madrid ‘B’ y Unionistas de Salamanca son dos de los equipos en mejor forma de la competición y medirán sus dinámicas el domingo en el Cerro del Espino

El entrenador de Unionistas de Salamanca, Roberto Aguirre, compareció este mediodía en la rueda de prensa previa al partido que disputará su equipo el próximo domingo en el Cerro del Espino frente al Atlético de Madrid ‘B’.

Rival: están en muy buen momento. Llevan trece jornadas sin perder, aunque creo que los dos equipos nos encontramos en un muy buen momento. Es un equipo armado, que juega junto, defiende muy bien y con gran potencial ofensivo. Todos esos ingredientes hacen que sea un partido complicado de superar. Ojalá el primer equipo del Atlético de Madrid tenga bajas para llevar jugadores del filial.

Continuidad del once inicial: no descarto cambios para este partido. El día a día y el rival siempre te invita a hacer retoques. Estoy contento con el rendimiento de los que jugaron la pasada jornada.

Enfermería: está vacía. Todos están bien y dispuestos. Gallego todavía tiene la inactividad encima.

Blas Alonso: lo he visto bien. Viene en carrera porque ha estado jugando, está compitiendo y viene en marcha. Las sensaciones que transmite son muy buenas. Percibo que va a ser todo muy rápido y contento por su incorporación y por el perfil que trae. Trae muy buena experiencia a sus espaldas. Nos tiene que aportar. Nos da seguridad tener a Blas ahí.

Más fichajes: no. Ese ha sido mi mensaje interno. No quiero más jugadores. Estamos con la llegada de Blas bien cubiertos en todas las posiciones y no quiero más movimientos. El mercado no está cerrado y si hubiese alguna salida, tendría cabida algún fichaje. Si esto sigue como estamos ahora, plantilla cerrada.

Peli: lo de David es muy fácil. No estaba participando y lo tenía muy complicado. Es una posición muy bien cubierta con tres jugadores que están dando un rendimiento muy alto y es complicado entrar ahí. Es difícil acceder ahí y entiendo su decisión. Es una posición en la que hay tres jugadores que están dando mucho nivel. Es una decisión puramente deportiva. No todos conviven por igual con la situación de no jugar. Carlos Quintana, por ejemplo, lo hizo bien al principio y ahora Ayoze y Admonio están muy bien. Es competencia interna.