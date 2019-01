Calderón: “Jamás voy a poner a un jugador por encima del colectivo”

Viernes, 25 de enero de 2019

El técnico gaditano aseguró que su relación con Manuel Lovato tiene una “sintonía brutal”

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, repasó todos los temas de actualidad del club blanquinegro en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Burgos.

Semana: “La victoria contra la Ponferradina nos ha dado mucha confianza y moral, pero, a partir, del miércoles toca pensar en el siguiente partido, que, para mí, es el más importante de la temporada ante un rival muy complicado. Es un partido importantísimo y quiero que todo el mundo lo vea así”.

Victoria importante: “Tenemos que centrarnos en que es importante por lo que estamos haciendo y queremos seguir haciendo para ganar”.

Bajas: “Tenemos de bajas a Carpio y Tyson”

Portería helada: “Ayer estaba bien, hoy está un poco más duro el césped, pero parece que se puede descongelar”.

Relación con Lovato: “El presidente y yo tenemos una sintonía brutal, y a él ya le he explicado que jugamos con cinco en función del equipo y no por un futbolista. Los dos queremos lo mejor para el Salamanca. El año pasado, el Fuenlabrada desoyó mis consejos y echaron a un futbolista. Jamás voy a poner a ningún jugador por encima del colectivo. El equipo está rindiendo mejor por el esquema. Desde que jugamos con cinco defensas somos el equipo con menor coeficiente de goles encajados. Mi trato con el presidente es estupendo y hablamos todo lo que queremos. Vamos a trabajar de la mano”.

Fichajes: “Estoy contento con las incorporaciones, ha habido una marcha que no queríamos como la de Fer Ruiz y la semana pasada le dije que contaba con él, pero tenemos la posibilidad de traer a alguien más. Tenemos la prioridad de un portero y de un delantero que sea distinto a lo que tenemos, pero también dependemos del mercado. Confío en que Jehu nos dé mucho y Sergio Molina es más de lo mismo. A día de hoy, salvo la posición del portero, estoy bastante tranquilo”.

Satoca y Mykola: “Satoca hemos llegado a un acuerdo y nos dijo su representante que estaba práticamente hecho, pero se ha enquistado. También tenemos a un portero sub-23 mexicano. Queremos que los jugadores que estén aquí estén tranquilos. Barajamos dos opciones. Sobre Mykola, con futbolistas extranjeros tienes que saber para qué vienen, no para salvar al equipo y ser titular. Si yo lo tuviera que traer como una necesidad de traer un delantero así, te diría que no, pero tiene condiciones. No deja de tener un idioma diferente, una Liga diferente, etc”.