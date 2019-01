Manuel Lovato: “El tema no es llegar a Primera División y bajar, tenemos que tener una estructura de Primera”

Jueves, 24 de enero de 2019

El presidente del Salamanca UDS destacó su intención de crear una Ciudad Deportiva, a medio plazo, y sentar las bases del futuro

Manuel Lovato, presidente del Salamanca UDS mostró, en la segunda parte de la entrevista en la Cadena COPE, su firme intención de hacer un Helmántico “funcional” y sentar las bases del futuro de la entidad con una sólida estructura y la posible creación de una Ciudad Deportiva.

Estadio: “Tenemos la idea de cambiarle la carcasa. Tenemos que tratar que sea funcional, porque hay muchas cosas que no funcionan. Por ejemplo, la calefacción no funciona. Se está más caliente en el palco que dentro de las oficinas. La Sala de Juntas es un desastre, pero estamos en obras. Sí se van a cambiar los asientos o pintarlos o comprarlos de color de blanco y negro. Con los banquillos, tenemos que hacerlos en Tribuna, porque están al revés. Lo que nos ha pasado con Movilla nos ha cambiado el rumbo. Sabía que había sido un desastre en lo deportivo, pero en lo demás también. No me puede presumir una”.

Ropa de Adidas y tienda: “Todavía no lo he entendido todo lo que pasó. No sabía que había un conflicto económico, pero la tienda estará funcionando en dos o tres semanas y volverá a su normalidad, pero yo creo que todo se va solucionando”.

Vivir en España: “Siempre lo he pensado, porque viví un año en Madrid. La idea era venir a Salamanca. No he desechado venir aquí, pero por temas de la escuela de los niños... están bien allí. En unos años tendrán ganas de estar ‘acá’”.

El legado de Lovato y una posible Ciudad Deportiva: “Nunca me he puesto a pensar en eso. He pensado en una Ciudad Deportiva. El tema no es llegar a Primera División y bajar, nosotros tenemos que llegar a Primera y tenemos que tener una estructura de Primera División. Podemos bajar, pero que nuestra estructura sea de Primera. Con eso es más sencillo para volver. Puedes destinar un porcentaje para hacer tú estructura y otra parte para seguir compitiendo”.

Proyecto a largo plazo: “Mi idea es llegar hasta donde tengamos que llegar, pero tenemos que tener buenos cimientos y una buena estructura. Aquí voy a estar hasta que se solucionen los temas más indispensables, puede ser una semana, dos o tres...”.