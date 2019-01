Gorka Etxeberria: “No lo puedo garantizar, pero para Unionistas estaría cerrado el mercado”

Jueves, 24 de enero de 2019

El director de fútbol de la entidad blanquinegra aseguró que “apretaría el botón para cerrar el mercado”

Gorka Etxeberria, director de fútbol de Unionistas, trató todos los temas de interés relacionados con el club durante el mercado invernal en la rueda de prensa de la presentación de Blas Alonso.

Baja de Peli: “Él ha pedido salir. En lo que va de mercado me he reunido varias veces con Peli para conocer su situación. Unionistas no va a poner a nadie en la calle mientras no tenga otro destino. Estuve con él ayer y por la tarde cerró un destino que le agradaba. El club estaba informado sobre todas las situaciones y su salida es buena para todos”.

Hueco en la plantilla: “No lo puedo garantizar, pero para Unionistas estaría cerrado el mercado. Si podemos, hasta aquí hemos llegado. La baja de Peli no nos supone mucho, ya que no estaba participando. No descarto acudir al mercado, pero no sentimos ninguna urgencia en este momento. Apretaría el botón para cerrar el mercado”.

Jorge Alonso: “Este año no va a tener ficha. Está entrenando bien y en primavera veremos, pero ahora no.”