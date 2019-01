El enfrentamiento con tono preelectoral entre PP y Ciudadanos marca ‘el Pleno de las explicaciones’

Miércoles, 23 de enero de 2019

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo acogió a última hora de la tarde del miércoles ‘el Pleno de las explicaciones’ solicitado por el Partido Popular tras el “espectáculo bochornoso por las formas y el fondo” que tuvieron en la red social Facebook el 5 de enero los portavoces de Ciudadanos e IU, Joaquín Pellicer y Domingo Benito. La sesión plenaria, que duró 1h.13’, no dejó ninguna ‘noticia’ como tal (el pacto de Gobierno continúa), estando marcada la sesión por el enfrentamiento directo entre Partido Popular y Ciudadanos, con las próximas Elecciones irremediablemente como trasfondo.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos Joaquín Pellicer apuntó que no sabía “de qué se sorprende” el portavoz del PP Marcos Iglesias porque “tenía conocimiento de las actuaciones desde hace meses”, y que en vez de exigir explicaciones, había estado presentando mociones como la relativa a la modificación de la Ley Electoral para que gobierne la lista más votada. A raíz de lo ocurrido en Andalucía, Joaquín Pellicer le preguntó si ya la había mandado anular: “qué ganas de hacer perder el tiempo” con cuestiones “que ya se incumplen”. Desde su punto de vista, “se ha puesto usted de repente en modo campaña electoral tras venir el otro Iglesias a nombrarle candidato”.

Asimismo incidió en que podía haber pedido explicaciones en cualquier órgano de control sin coste adicional para los ciudadanos en vez de con un Pleno Extraordinario “que cuesta 2.380€” a los mirobrigenses. De hecho, Domingo Benito planteó que Marcos Iglesias ya había preguntado por parte de estos asuntos en un Pleno, y Joaquín Pellicer dijo que se le habían facilitado los informes que pidió. Para Pellicer, el del Pleno es un “gasto injustificable”, añadiendo que lo ocurrido “deja en evidencia” a Iglesias, ya que como jefe de la oposición debería controlar la labor de gestión, pero en el tema de las famosas vallas para las ovejas “hemos tenido que ser los de Ciudadanos” los encargados de hacerlo.

En torno a la convocatoria del Pleno Extraordinario, el portavoz del PSOE Carlos Fernández Chanca mostró su sorpresa por el hecho de que el PP no haya pedido ninguno en lo que va de legislatura “para tratar temas de la ciudad” y sí para esto. Para Marcos Iglesias, habían ido “de manera elegante a pedir explicaciones”, añadiendo que “cómo no va a ser interesante este pleno escuchando al Sr. Benito”. En ese sentido, creen que era un pleno “muy oportuno, no electoralista”, además de expresar que no se sentía cómodo, algo que también expresaron la mayoría de los intervinientes.

Desde el punto de vista del portavoz del PP, el ataque inicial de Pellicer a Domingo Benito responde a que piensa que “IU le molesta”. Marcos Iglesias ‘reveló’ que si Ciudadanos hubiera apoyado al PP tras las Elecciones, Joaquín Pellicer hubiera sido el primer teniente de alcalde pero “usted le dio cancha a IU”: “en vez de 2 ha sido 3, y como le han invisibilizado”, ahora saca el asunto de las vallas. Asimismo se preguntó por qué no había planteado el tema en tres años: “le noto nervioso”, concluyendo que “a Ciudadanos no le interesa que parezca que gobierna con IU”.

En materia de partidos, el portavoz del PSOE Carlos Fernández Chanca hizo de ‘juez de paz’ en el Equipo de Gobierno, haciendo un llamamiento “a evitar cuestiones de índole personal”, pidiendo asimismo que no se convierta la política local en un lodazal. Desde su punto de vista, “es más lo que nos une que nos espera”, remarcando que “el cambio en Ciudad Rodrigo ha sido positivo, con avances enormes, subsanando en los despachos las tensiones de gobernar a 3 bandas”.

Para Chanca, “si todos ponemos de nuestra parte, saldremos favorecidos de esto”. Asimismo considera que “no podemos premiar [con disputas] a una oposición que ha estado 3 años dando palos de ciego, enturbiando el debate político: que se lo curren ellos”.

Las explicaciones

Según el resumen que hizo el propio Marcos Iglesias, Joaquín Pellicer “se ha centrado en mí”, mientras que Domingo Benito sí había dado “algunas” explicaciones en torno a sus acusaciones en Facebook. Mientras, el alcalde Juan Tomás Muñoz manifestó que se habían dado “evidentes explicaciones de las supuestas acusaciones”. Reconociendo que podía haber habido “irregularidades administrativas”, cree que se expusieron “razones suficientes, lo que no tenía duda”, por lo que los portavoces de Ciudadanos e IU “siguen contando con mi reconocimiento en su gestión”.

En torno al asunto de las vallas para la delimitación de las ovejas a la hora de pastar en una zona de los fosos, el portavoz de Ciudadanos remarcó que la actuación de Domingo Benito no era ni ilegal ni inmoral pero sí “irregular”. El portavoz de IU (quién dijo que “el objetivo es que dos concejales se peleen, y esto sea un boxeo de ring”, pero que “conmigo no cuenten”) señaló que “se podía haber hecho de otro modo”, pero que su decisión de ceder vallas para la delimitación de las ovejas fue para “resolver la situación”.

Respecto al Informe de Secretaría en torno al asunto del que se venía hablando, Domingo Benito expuso que tenía solo dos párrafos, y aunque recoge que la disposición de medios municipales no se contempla en el pliego, “lo que dice no es lo mismo que el pliego”. Mientras, en torno al Informe de la Policía Local, Domingo Benito señaló que, aunque no manifiesta que haya un problema de seguridad, sí recoge que había animales que habían llegado a la vía pública, por lo que desde su punto de vista se sobreentiende que existía un problema de seguridad.

Respecto a las cuestiones que apuntó Domingo Benito en su escrito de Facebook en torno a Joaquín Pellicer, el portavoz de IU resaltó que él nunca dijo que se hubieran producido ilegalidades en los comportamientos de Pellicer, y que si los hubiera habido, los habría denunciado. Por ejemplo, en torno a los pesticidas, subrayó que él había usado la palabra “rozar” la ilegalidad, al haberse empleado cerca de la toma de agua para abastecimiento humano.

En lo referente a las críticas a la gestión de Pellicer, Domingo Benito desveló que cuando lo escribió se refería a un asunto “que en su génesis ha tenido mucho que ver”, el del mercadillo. Esta crítica a la gestión se acentuaba “sobre todo tras el informe de los técnicos que dice que no puede estar en el sitio que ganó el referéndum”.

Por último, en torno a lo que Joaquín Pellicer “tenía que callar” por el conflicto de intereses personales, políticos y profesionales, Domingo Benito explicó que se refería al asunto del crematorio del Camino del Cementerio, ya que Pellicer fue el director de la obra y posteriormente fue el encargado de “formular” una propuesta del Plan General de Ordenación Urbana “que parecía preparada para garantizar que el edificio se pudiera mantener en ese lugar”. Domingo Benito indicó que no tenía “constancia” de irregularidades, pero sí “la duda” de si “es una posición política o porque se encargó de la dirección de la obra” (para Domingo Benito, Pellicer debería haberse “retirado por motu proprio”).

Sobre este tema, Joaquín Pellicer dijo que desde 2014 no había tenido ninguna relación comercial ni empresarial ni había tenido contratos con la empresa del crematorio, y que en torno a la modificación del PGOU, su grupo escogió la postura “que creíamos que debíamos defender”.

El último tema que quedaba pendiente, al hilo de lo que había deslizado Domingo Benito sobre un uso de camiones municipales, o de servicios municipales, para fines privados, fue el propio Joaquín Pellicer el que desveló de qué se trataba. Según apuntó, un grupo de mirobrigenses compran juntos pelets para calefacción en El Sahugo y que lo traen junto para que sea más económico. Y que una vez, un empleado de la empresa de recogida de basuras, Urbaser, le había llevado su parte a su oficina por decisión propia (“el transporte fue responsabilidad de esa persona”). Pellicer se lo recriminó, ya que él tiene medios para ir a recogerlo.

En todo caso, dijo que “no hay nada gravísimo que se nos pueda reprochar”. Domingo Benito dijo que daba por buenas estas explicaciones de Pellicer, pero “se podía haber planteado no ser el impulsor” de la reforma del PGOU en el caso del crematorio, y en torno al camión, cree que se lo debía haber comentado al alcalde ya que es “una falta grave” de la empresa.

En sus intervenciones, los portavoces de Ciudadanos e IU le pidieron al portavoz del PP que no pusiese en su boca cosas que no habían dicho y que no diera como afirmaciones cosas que en los escritos iniciales de Facebook no lo eran. Para Marcos Iglesias, lo que habían hecho ambos portavoces en sus intervenciones era “un reculaje en toda regla de sus planteamientos porque hay que mantener el pacto de Gobierno”, considerando que algunas cuestiones, como lo de que Pellicer “tiene que callar”, sí era una “acusación” por parte de Domingo Benito.

El Pleno finalizó con la intervención de Marcos Iglesias para pedir que se sometiese a votación la reprobación de Joaquín Pellicer y Domingo Benito. El alcalde Juan Tomás Muñoz preguntó al secretario, Carlos Hernández, que explicó que esa reprobación no figuraba en el Orden del Día, por lo que debía quedar para otro Pleno, presentada en forma de moción para el PP.