Manuel Lovato carga contra Calderón, Armando y los servicios médicos del club: “Tiene sus cositas”

Miércoles, 23 de enero de 2019

El inversor mexicano, y presidente del Salamanca UDS, repasó la actualidad del club y dejó entrever que el cambio de esquema del técnico gaditano es por el experimentado central

Manuel Lovato, inversor mexicano, propietario del Helmántico y presidente del Salamanca UDS, repasó toda la actualidad del club charro en una entrevista concedida a la Cadena COPE en la que cargó contra la “torre” Armando Lozano por el cambio de esquema, los servicios médicos “por ser uno de los mayores problemas del club” y Antonio Calderón por “sus cositas”.

Tardanza en llegar: “No se ha podido hacer en los años anteriores, porque todo iba bien y no veía la necesidad, pero, ahora, con todo lo que ha pasado he venido a poner orden”.

Situación del club peor de lo esperado: “No me ha sorprendido porque venía con la idea de que estaba peor de lo que yo creía”.

Carlos Martín: “Está fuera del club, pero, es cierto que, en un futuro seguirá con nosotros como socio de la SAD y tendrá un 20% de acciones. Estamos muy cerca de la SAD, pero tenemos que seguir trabajando”.

Poder en el club: “El club ahora es mío. Hay cosas que Carlos Martín ha hecho mal, como todos, pero, al final, lo que me queda claro es que lo hizo a favor del club. Puede ser que pasaran ciertas cosas con temas ecónomicos”.

Movilla: “Movilla ha sido lo peor para el Salamanca. Las cuentas ya las controlo yo, no Carlos Martín y su hermano. Se ha perdido dinero, pero no mucho. Este año, el Salamanca me cuesta un 1.300.000 euros entre nóminas, la baja de Morante, fichajes, etc. Ingresaremos 600.000-700.000 euros y habrá un déficit de 600.000 euros”.

Reuniones: “Sobre la cantera sí que hemos ‘mirado’ a dos personas: el primero, María Hernández. Hablé con él para la cantera, pero tiene trabajo en el Huesca. El otro es Pitu, que estamos negociando con él, pero tiene compromisos y tenemos que seguir hablando y se lo pensará”.

Llegada del gerente: “Tengo confianza en él y creo que sabe hacer las cosas. No se necesita mucho para hacer las cosas bien. Está en México conmigo desde hace diez años y, al final, lo que queremos es saber lo que hay. Ya estamos trabajando. En un mes puede estar todo arreglado”.

Negocios: “En EEUU tengo una bolera. El gerente del Salamanca estuvo en la bolera durante tres meses para poner orden. A veces es una persona dura, pero no es para sacar un látigo”. Además, Lovato dejó entrever que obtenía una cifra cercana a los 200 millones de euros con su empresa de telefonía, al menos en años anteriores.

Servicios médicos del club: “Ahí teníamos una carencia y uno de los grandes problemas del club. No es posible que Galván esté ocho meses lesionado. Si llegaron jugadores tocados, la culpa es de Movilla. Galván se lesionó contra el Poblense y en tres meses ya estaba recuperado. Después le dijeron que tenía un problema en el corazón y le dieron cita tres semanas después, por lo que le tienes pensando que se acabó su carrera y después no pasó nada...”.

Lesión de Carpio: “En mí país no puede llegar un jugador que está tanto tiempo inactivo y ponerse a jugar. No sé si es culpa del entrenador, pero en México no pasan este tipo de cosas, yo sólo lo vi aquí. Con Vivi, le presentaron y se fue a jugar un partido”.

Presidente: “Lo estamos buscando, pero prisa no hay. En su momento llegará y tenemos cosas más prioritarias que ese tema”.

Objetivo playoff: “Sí veo posible el playoff. Nosotros vamos subiendo en la tabla y si fuera al contrario sería más preocupante. Tenemos fichas libres que tenemos que mejorar, pero en este momento tenemos buen equipo”.

Calderón: “Sé que es una buena persona y veo que se preocupa mucho por los jugadores. Y como entrenador también lo veo bien. Tiene sus cositas, que todo el mundo las tiene, ideas extrañas, pero le apruebo. Sobre su renovación… hay que esperar”.

Armando Lozano: “No lo sé si se va a quedar o se va ir. Una de las cosas que más me gusta es el ajedrez. Es un deporte en el que tenemos a los peones, que te ayudan mucho, tenemos torres, alfiles, un rey. Las torres pueden ser los laterales, pero hay jugadas que se hacen para proteger al rey, que es el portero, y en este caso el cambio de esquema no es por él (haciendo alusión a que es por Armando). Lo que no podemos hacer es pensar que un peón es una torre”.

Fer Ruiz: “No sé que ha pasado con Fer Ruiz. Me sorprendió que en el partido contra el Castilla entrase y metiese dos goles, y que al siguiente partido no salga. Yo no sé mucho de fútbol, pero hay cosas que no tienes que saber. Yo creo que al jugador le molesta ese tipo de cosas, y hay un partido contra el Fuenlabrada en el que Moussa estaba señalado, y él mismo lo sabía, y sale en vez de Fer Ruiz, pero lo que no puedes hacer es meter al señalado”.

Fichajes: “Estamos tratando de fichar a jugadores para meternos en el playoff. Me gustaría tener jugadores de más calado, pero es dífícil. Puede ser que haya pasado que quieran traer jugadores amigos en el pasado (en referencia a Movilla).

Director deportivo: “En el futuro, sí, por ahora no. Estamos donde estamos y queremos hacerlo lo mejor posible este año, pero hay otras prioridades”.