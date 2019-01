Los agentes de la Policía Local retoman sus protestas por sentirse “abandonados” por el Ayuntamiento

Miércoles, 23 de enero de 2019

Denuncian falta de personal, escasez de medios para trabajar y pésimas condiciones en la sede

Los agentes de la Policía Local de Salamanca de los sindicatos UGT, CSIF y SSPMCyL han vuelto a protestar en la Plaza Mayor para exigir mejoras a la hora de realizar su trabajo diario. “No solo luchamos por dinero, también por mejorar las condiciones laborales” ha dicho el portavoz, que ha asegurado que se encuentran “en el más absoluto de los abandonos”.

“La Jefatura de la Policía Local es un auténtico desastre”, añadiendo que carecen de vestuario adecuado y de transmisores “a pesar de haberse gastado más de dos millones” y sin medios para trabajar a diario. En este sentido, explicaron que tienen que utilizar los móviles personales para realizar las fotos. “El abandono es absoluto”.

Asimismo, denuncian el abandono de las instalaciones “relativamente nuevas” donde se encuentra la sede, en la avenida de La Aldehuela, con puertas que no funcionan y sin calefacción ni agua caliente. Los agentes también han criticado al jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández, al que acusan “de no dejar de exprimir a los funcionarios, de muy malas maneras y con muy pocos medios”.

Por lo que se refiere a las posibles jubilaciones de agentes, unos 4o efectivos, afirman que “nadie sabe lo que tiene que hacer porque nadie nos ha dicho nada, con el mismo trabajo”, una situación caótica a la que suma la imposibilidad de solicitar permisos y días “porque nos lo deniegan por falta de personal”.

Reunión de la mesa negociadora

Para estos agentes, las protestas no van contra los salmantinos, pero se ven obligados por el Ayuntamiento a tomar medidas de presión “porque la policía no tiene derecho a huelga, tenemos que utilizar como arma el trabajo diario”. Estos funcionarios han solicitado una reunión con el nuevo alcalde y con el concejal de Régimen Interior, Fernando Rodríguez, “sin recibir respuesta hasta el momento, no se han dirigido a nosotros, diálogo cero”. Respecto a la mesa negociadora prevista para hoy, tras la protesta, afirman que es más “una encerrona para que nos peguemos entre el único sindicato que representa un poco al Ayuntamiento”, en alusión a CCOO, y el resto. Asimismo, dejó claro que la unidad sindical “es total” en los tres sindicatos que representan a la mayoría.