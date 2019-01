El periodista y escritor Valentín Martín se suma al elenco de columnistas de SALAMANCArtv AL DÍA

Jueves, 24 de enero de 2019

Desde este jueves SALAMANCArtv AL DÍA cuenta con un columnista muy especial, una vida dedicada al periodismo y a la escritura, con un centenar de libros en su ‘haber’, aunque su honestidad le obliga a prescindir de 70 de ellos al considerar que “solo hay literatura en unos 30”, el resto respondían a “biografías de personajes mediáticos que inauguraron el canal de venderse en los quioscos. Y, coño, ¡que se vendían 250.000 ejemplares cada domingo!”.

Huérfano de padre desde muy corta edad, la construcción del pantano de Santa Teresa le llevó de Salvatierra a Santa Inés, lugar este último en el que pasa los veranos entre música y poesía. Pero su encuentro con las letras no fue fácil en años de postguerra, “no puedes imaginarte lo que costó salir de un pueblo en los años 50” para estudiar Magisterio y Humanidades en Salamanca y después Periodismo en Madrid. De lo último hace 51 años. Su primer artículo lo escribió a los 14 años en El Adelanto, y desde entonces ha sido ‘un no parar’, y ello gracias a don Marciano, el cura al que “le debo todo lo que sé”, pues don Marciano le metió “el vicio” de la escritura en las venas.

Fue a Madrid porque un día le dijeron que para escribir había que ir a Madrid, allí fraguó su obra que no fortuna, pues reconoce que la escritura no da para hacerse rico, “quien quiera ganar dinero que se dedique a coach o a esas cosas que se llevan ahora, pero no a escribir”.

Su talento periodístico ha quedado demostrado en miles de artículos. Fue director de varios periódicos y revistas, entre ellos el legendario Pueblo. También escribió para Marca e Interviú. Y como escritor, su prosa solo está al alcance de los mejores, de “perfil unamuniano”, que dice Charo Alonso, y con “un discurso en el que se mezclan las aguas del presente, del pasado, las del Tormes, el Manzanares y los ríos de tinta que anegaron la España que se ganó la libertad a golpe de Transición. Habla como escribe este periodista de raza…”.

Pues bien, les dejamos con su primera columna en SALAMANCArtv AL DÍA, ‘Ay paloma’.