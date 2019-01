Regreso perfecto de vacaciones para el III Senior con victoria propia y derrota del líder

Lunes, 21 de enero de 2019

Tras un parón muy largo (no jugaban desde el sábado 15 de diciembre), el Senior del III Columnas ha regresado a la competición este fin de semana, en lo que ha supuesto además el arranque de la 3ª de las 5 vueltas de su Liga.

El regreso de los mirobrigenses a las pistas ha sido perfecto: además de salir victoriosos de su visita al San Roque de Carbajosa, han visto como el hasta ahora líder invicto, Intersala Zamora, hincaba la rodilla por primera vez, lo que permite al III Columnas recortar diferencias (se quedan a 3 puntos) y aumentar las esperanzas de poder hacerse con el título de campeón de la categoría, y por ende, con la plaza de ascenso a 3ª.

LA CRÓNICA

Precisamente, el hecho de tener la posibilidad de recortar distancias tras el pinchazo el sábado de Intersala (en su visita al San José), hizo que los mirobrigenses salieran un poco tensos a su partido de la tarde dominical frente al San Roque, notando la presión y con miedo al error.

Eso propició que el inicio del partido fuera muy igualado, algo también favorecido por el hecho de que el San Roque es el equipo que más intenta jugar al fútbol sala de la categoría. Mientras que otros días les ha penalizado su poca intensidad y sus fallos defensivos, frente al III Columnas salieron muy enchufados, haciendo que en el tramo inicial no hubiera ocasiones claras, salvo una intentona para cada equipo.

El III Columnas estrenó el marcador en el 7’, gracias al trabajo defensivo: Álex Martín robó en primera línea, saliendo en velocidad con la compañía de Adrián, a quién le pasó el balón para que éste marcase a portería vacía. Pese a ponerse por delante, el III Columnas no se asentó, y el partido se convirtió en un correcalles, generando el San Roque un par de buenas ocasiones que solventó José. En el 9’, una mala defensa 2vs1 del III Columnas por la banda, acabó deparando el 1-1. Curiosamente, ese gol local vino bien, ya que el partido se tranquilizó, entrando en una fase de pocas ocasiones.

A 4 minutos para el descanso, hubo un cambio de panorama, ya que el III Columnas ‘se fue’ del partido, entrando en una fase de mal juego (la peor de la temporada junto con el primer partido ante el Laguna). La mejor noticia fue que no encajaron ningún gol en ese tramo, gracias a la actuación de su portero, José, que desbarató dos goles cantados. Hay que apuntar que, a falta de 3 minutos para el final, los mirobrigenses se pusieron con 5 faltas, con lo cual tuvieron que bajar obligatoriamente la intensidad defensiva.

En el paso por vestuarios, se intentó tranquilizar a los jugadores mirobrigenses, remarcándoles que lo estaban haciendo bien ante un equipo de gran nivel, y que no debían tener prisa ni intentar marcar el tercero antes que el primero, además de quitarse de la cabeza el tener que ganar sí o sí por la derrota de Intersala.

Los mensajes funcionaron y el III Columnas salió más tranquilo a la 2ª parte, con más balón y una mayor intensidad defensiva, logrando ponerse otra vez por delante en el 22’. Fue en una acción en la cual tras un golpeo mirobrigense que repelió el portero, el balón salió hacia arriba. Adrián fue a por él y mientras caía lo mandó de cabeza al fondo de la red. Este gol sí que sentó bien, soltándose el III Columnas, que tuvo más balón y más ocasiones. En apenas 2 minutos pudieron hacer 3 goles más, acabando por acertar en el 24’ en una buena acción en la cual Álex Morales llegó ante el portero rival y le picó el balón a su salida (1-3).

Al minuto siguiente, los mirobrigenses robaron en defensa, lanzando Arturo una contra en la cual abrió el balón a la derecha para Daniel, quién puso el 1-4. En apenas 3 minutos el III Columnas había roto el partido, lo que hizo que al San Roque le entrasen las prisas, atacando de una forma un poco alocada. El III Columnas lo intentó aprovechar metiendo a sus hombres rápidos para robar y salir a la contra, lo que se consiguió en el 29’: José atajó el balón, cediéndoselo rápidamente a Asier, quién hizo una cabalgada desde su campo hasta plantarse ante el portero rival, a quién batió por bajo.

El encuentro parecía bien encaminado, pero al minuto siguiente, a la hora de intentar salir de 3 desde atrás (los mirobrigenses no estuvieron finos en este aspecto), les robaron el balón en su propia área, llegando el 2-5. Este tanto no cambió el panorama, teniendo el encuentro controlado el III Columnas, que tuvo varias contras que no pudo materializar.

A 7 minutos para el final, los locales se pusieron con 5 faltas, lo que favoreció que hicieran poco daño al III Columnas, siendo un descontar de minutos en el cual los mirobrigenses apostaron por tener el balón lo máximo posible. La única complicación fue que a 3 minutos para el final se alcanzaron las 4 faltas, lo que obligó a rebajar un poco la defensa para evitar cometer la 5ª. El encuentro se cerró con un gol de los locales en el último minuto.

//ZONA MIXTA

El técnico mirobrigense Fita resaltó que había sido una buena jornada, al recortarle 3 puntos y quedarse asimismo a 3 de Intersala, que aún tiene que acudir dos veces a Miróbriga. Tras este regreso de vacaciones, al III Columnas le toca descansar la semana que viene (al ser una liga con un número de equipo impar). Sin embargo, estarán muy pendientes de la visita del San Roque a Intersala. Fita cree que si los de Carbajosa juegan con “el mismo nivel e intensidad que ante nosotros, pueden darle un disgusto”.

Los mirobrigenses no volverán a jugar hasta el Día de San Blas a las 12.00 horas frente al San José, un partido “muy difícil”, porque su rival contará con tres jugadores juveniles que suben el nivel, además de que ya han vuelto a jugar en ‘su’ Frontón de San José, “donde se hacen fuertes y es difícil ganar”. Ahora toca “descansar e intentar sacar los 3 puntos en un partido que es vital para nosotros”.