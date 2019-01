LOS “ALL BLACKS” NOS ENSEÑAN PARA LA VIDA...

La selección de rugby de Nueva Zelanda, los “All Blacks”, es uno de los equipos con más éxito de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016), destacan como uno de los más prolíficos equipos en cualquier deporte. Sin duda, son un icono de este deporte, pero también están considerados como un ejemplo de integración racial y cultural, transmitiendo valores de unidad, amistad, solidaridad y deportividad.

En estos días pude leer “LEGACY”, un libro escrito por James Kerr, en el que se sintetizan 15 lecciones sobre liderazgo entresacados de las enseñanzas prácticas de ese equipo mítico que deja un legado útil para la sociedad. “¿Cómo lo hacen los All Blacks? ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿Y qué podemos aprender de ello?”. La “haka” (ritual típico del equipo antes del partido) nos recuerda la fragilidad de la vida. El poco tiempo que tenemos. Y lo mucho que nos queda por hacer. Nos recuerda que este es nuestro tiempo. Hay una anécdota mística, para mí, que pone el foco en el estilo de estos hombres: “Dos de los jugadores veteranos (uno de ellos ha sido internacional del año un par de veces) cogen unas escobas y empiezan a barrer. Amontonan la tierra y las gasas en un rincón. Mientras todo el país está viendo la repetición de las mejores jugadas y los niños sueñan con la gloria de los “All Blacks”, estos se dedican a limpiar lo que han ensuciado. Barren. Lo hacen como tienen que hacerlo. Para que nadie más deba hacerlo. Porque nadie cuida de los “All Blacks”. Los “All Blacks” cuidan de sí mismos”.

“El carácter colectivo es un elemento vital del éxito. Concéntrate en obtener un buen espíritu de equipo, los resultados vendrán por sí solos”. Y como dijera el entrenador Vince Lombardi “… la cuestión no suele ser lo bien que juega cada individuo, sino lo bien que se trabajan en conjunto”. Y algunos otros entrenadores plasman las ideas que han ido consolidando una cultura de funcionamiento: “El desafío consiste en mejorar siempre, en avanzar siempre, incluso cuando eres el mejor. Especialmente cuando eres el mejor”. Pero lo que tienen mas claro los “All Blacks” es que “La visión sin acción es un sueño. La acción sin visión es una pesadilla”. Lo que les hace ser los mejores del mundo es su legado cultural: humildad, esperanza y responsabilidad para que su juego crezca. Y me sorprende lo claro que lo tienen: “La humildad no es debilidad, es justamente lo opuesto…” Sin duda, su “legado” es muy amplio y demostrado en la práctica. Es fundamental que aprendamos de esas ideas consolidadas y no nos fijemos tanto en los contratos elevados de dineros, mareantes de esos jugadores “tops” de fútbol como si ese fuera el único valor tangible…

Salamanca, 31. Enero. 2019.