Tipos de carillas dentales, ventajas e inconvenientes

Lunes, 21 de enero de 2019

Lo queramos o no, nuestra cultura occidental nos obliga a cumplir con uno cánones de belleza para ser aceptados en sociedad, por esto no solo hay que estar saludables, sino además, parecerlo, cuidando varios aspectos estéticos que son de suma importancia; las ropas, el pelo, el olor corporal, el aspecto de la piel, pero el que más destaca en importancia, como no podía ser de otra manera, es el lucir una bonita sonrisa.

Más allá de tener una salud buco dental adecuada, por motivos obvios de salud y bienestar, también hay que lucir dientes perfectos para poder sonreír si temor, una de las acciones que más puertas abren y que mejor nos hacen sentir con nosotros mismos y con los demás.

Para conseguir esta sonrisa sana y atractiva, las carillas para los dientes se presentan como una herramienta perfecta, consta de unas láminas que se colocan en la parte exterior del diente con las que conseguiremos mejorar la imagen y corregir problemas estéticos que pueden estar originados por diversas patologías como por ejemplo fracturas del esmalte o cambios en el color entre otras.

Las carillas más utilizadas son las carillas dentales de porcelana y las carillas dentales de composite, aunque también están las carillas lumineers, hablaremos de ellas en este artículo, de las ventajas que presentan cada una.

Las carillas dentales se pueden adaptar al caso específico de cada persona, siendo un tratamiento que ofrece una solución personalizada y rápida para conseguir una sonrisa más sana y más bonita.

Diferentes tipos de carillas

Según el material con el que estén fabricadas, podemos encontrar distintos tipos de carillas. En primer lugar, vamos a hablar de las carillas de composite, que se fabrican de manera directa sobre la pieza dental aplicando una resina conocida como composite. Se trata de un material similar al que se usa para realizar los empastes.

Las carillas que se realizan en este tipo de material presentan varias ventajas, como que son más fáciles y rápidas de colocar, en una solo sesión, y son más económicas, pero en contra posición ofrecen peor calidad que otros materiales, por lo que deben ser cambiadas cada cierto tiempo, ya que son más proclives a las fracturas y los cambios de color. Para proceder a su correcto mantenimiento, debemos realizarnos las revisiones oportunas que nos dicte nuestro odontólogo de confianza.

En segundo lugar, vamos a hablar de las carillas de porcelana, que presentan un aspecto mucho más natural que las de composite y quedan más bonitas. Estas carillas se fabrican con anterioridad en un laboratorio y después se colocan en el paciente, necesitándose varias sesiones para colocar todas las piezas. Son de mejor calidad que las anteriores de composite, ofrecen una mayor duración y su mantenimiento es más fácil. Ofrecen una buena solución para los casos en que se han producido cambios significativos en la coloración de las piezas dentales o fracturas.

Por último, las carillas lumineers son carillas para los dientes de porcelana fina. Para su colocación, el diente no necesita apenas ser tallado, siendo un proceso más simple y menos invasivo. Sin embargo, el proceso de fabricación sí es mas complejo y necesita un método de elaboración más específico. Son una muy buena solución para malformaciones o cambios de color de carácter leve.

Si quieres recibir información sobre el precio de los distintos tipos de carillas dentales, entra en este enlace e infórmate. El precio de las carillas dentales va a depender de varios factores, entre ellos el material en el que estén hechas y la complejidad de su proceso de fabricación, por eso lo mejor es dejarse asesorar por los profesionales sobre cuáles son las mejores soluciones para cada caso específico.

En cuanto a la durabilidad de estas carillas, que es importante conocer para analizar su precio con todos los datos, depende, como cabe suponer, del material en el que están fabricadas así como del buen o mal mantenimiento al que se sometan.

En situaciones ideales, las carillas de porcelana tienen una duración de entre 5 y 10 años, mientas que las de composite duran entre 5 y 7 años, ya que el material se va desgastando y pierden luminosidad, oscureciéndose. Además, su correcto mantenimiento incluye una limpieza anual en profundidad de manos de un profesional y un pulido, que también va desgastando las carillas. En cuanto a durabilidad, las lumineers no tienen competencia, pudiendo durar hasta 20 años ofreciendo acabados estéticos muy favorables y naturales.

Si estás cansado de avergonzarte de su sonrisa, si temes reírte con libertad por el mal estado de tus dientes, no lo dudes más y busca una solución eficaz para tus problemas bucodentales con una carilla dental. En manos expertas, ganarás tanto en salud física como mental y, por tanto, en bienestar y calidad de vida.