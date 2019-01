El Salamanca UDS obra lo ‘imposible’ y asalta un inexpugnable Toralín (0-1)

Domingo, 20 de enero de 2019

El equipo blanquinegro logró derrotar a la Ponferradina, uno de los mejores equipos de la categoría, y consiguió la primera victoria de la temporada en el feudo leonés con un solitario gol de Owusu

El Salamanca UDS obró lo ‘imposible’ y asaltó El Toralín por primera vez en toda la temporada con un gol de Kwabena Owusu en el 11’. El bando del Helmántico culminó un sensacional partido en León al vencer por la mínima (0-1) a la Ponferradina en un feudo en el que ningún equipo había conseguido ganar en diez encuentros de Liga.

El partido en León arrancó con una gran intensidad por parte de la Ponferradina, que salió a morder y meter el miedo en el cuerpo al Salamanca UDS, pero poco le duró el fuelle al conjunto dirigido por Jon Pérez ‘Bolo’, ya que el cuadro blanquinegro no tardó en asentarse sobre el terreno de juego.

De hecho, la primera ocasión de serio peligro la tuvo José García, que se ‘inventó’ un ‘zapatazo’ desde fuera del área que obligó a Manu García a realizar una gran estirada. Tras ello, el Salamanca UDS se empezó a creer que podía obtener un resultado muy positivo en Ponferrada y el fútbol le ofreció la suerte que en muchos partidos le había privado: Owusu, en boca de gol, remató al fondo de las mallas un balón que quedó muerto dentro del área tras un centro botado por Manu Molina desde el perfil diestro. 1-0 y novena diana de la temporada para el jugador africano, que volvió a demostrar su excelsa calidad y su gran olfato de cara a puerta.

El tanto de Owusu fue un ‘mazazo’ para la Ponferradina, pero su gran experiencia colectiva le permitió no hundirse y comenzó a estirar líneas en busca del ansiado tanto del empate. Ríos Reina, inmaculado en toda la primera parte, no paró de centrar balones al área de Dani Sotres, muy sólido durante los 90 minutos, pero Yuri de Souza, que se recuperó de sus molestias y jugó como titular, no logró generar peligro sobre el marco defendido por el cancerbero visitante. A pesar de los intentos de la escuadra leonesa, el duelo llegó al descanso con 0-1.

Con el descanso, ‘Bolo’ y Calderón decidieron cambiar de piezas al dar entrada a Alomerovic por Víctor Mena y a Dani y Carlos Bravo por Isi y Jorge García. A los dos entrenadores les salieron bien sus modificaciones, ya que el lateral macedonio estuvo muy rocoso en labores defensivas y los futbolistas leoneses le dieron otro aire a su equipo, que asedió con mayor peligro la meta rival.

Por su parte, el Salamanca UDS no se pudo quedar sin sufrir un contratiempo en forma de lesión, dado que Kwabena Owusu se tuvo que retirar del campo por unas molestias en la parte posterior de su pierna izquierda. Dicha situación derivó en el debut de Asdrúbal Padrón con su nuevo equipo, llegando a mostrar sus dotes de liderazgo al dar constantes indicaciones a sus compañeros.

Sin embargo, el cuadro blanquinegro no notó en exceso la ausencia de Owusu y siguió generando peligro: Sergio Molina tuvo la ocasión más clara del choque al empalar en boca de gol un disparo de semivolea que se marchó a las nubes, provocando la incredulidad de Asdrúbal, que tuvo opción de llegar a rematar el esférico.

Pese a todo, el Salamanca UDS aguantó el tipo de manera soberbia y consolidó su salida de los puestos de descenso con un triunfo magistral en uno de los cuatro únicos campos invictos de toda la Segunda División B. En resumen, hay victorias que tienen un sabor de otra categoría...

FICHA TÉCNICA

Ponferradina: Manu García; Son, Jon, Zabaco, Ríos Reina; Sielva, Saúl, Isi (Dani, min. 45); Jorge García (Bravo, min. 45), Kaxe (David Grande, min. 68) y Yuri de Souza.

Salamanca UDS: Sotres; Calero, Antonis, Ricardo Carvalho, Toño Vázquez, Víctor Mena (Alomerovic, min. 45); Sergio Molina, Amaro, Manu Molina; Owusu (Asdrúbal, min. 48) y José García (Indiano, min. 87).

GOL: 0-1, min. 11: Owusu.

ÁRBITRO: Julio Fermín Leo Ollo (comité navarro). Amonestó con cartulina amarilla a Víctor Mena; Yuri, Son, Sielva y Ríos Reina.