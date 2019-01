Continúan a la venta las entradas para el espectáculo familiar ‘Los Futbolísimos’

Domingo, 20 de enero de 2019

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca se llenará de música, canciones en directo y baile gracias a Los Futbolísimos el próximo 3 de febrero. Las entradas para asistir a este espectáculo ya están a la venta y se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Liceo o en la web www.ciudaddecultura.org

Con el argumento de la conocida saga de libros infantil como base, este musical arranca diez años después de la última vez en que se vieron los protagonistas, nueve niños y niñas que juegan al fútbol y resuelven misterios. Cuando reciben una misteriosa carta, los nueve amigos tienen que volver a vestirse de corto, resolver una intriga imposible y convertirse en niños otra vez.

Roberto Santiago, autor de los libros y director del espectáculo, cuenta a propósito de Los Futbolísimos, El Musical: “Soy muy afortunado. Cada día me escriben decenas de niños y niñas (también padres y profesores) preguntándome por Los Futbolísimos, haciéndome sugerencias y comentarios apasionados. Una de las preguntas que siempre me hacen es: ¿Qué va a ser de Los Futbolísimos cuando sean mayores? ¿Seguirán juntos? ¿Se harán novios? ¿Resolverán misterios? ¿Continuarán jugando al fútbol? De esta pregunta nace Los Futbolísimos, El Musical. Una historia totalmente nueva, que no se cuenta en ningún libro de la colección ni tampoco en la película. Exclusiva para los escenarios. Y todo ello creado a través de la música y las canciones, que son el hilo conductor de la emoción en esta historia”.

A partir de un equipo de fútbol de niños y niñas, se teje una apasionante historia sobre amistad y crecimiento personal, inundada de valores positivos como la igualdad de género, la empatía y la solidaridad entre personas diferentes. Todo ello con una espectacular puesta en escena con música original, canciones en directo y con un toque de humor capaz de hacer reír y enamorar a toda la familia.

Los Futbolísimos nació en junio de 2013 de la mano de la editorial SM. Desde entonces, la colección, que cuenta con doce libros, se ha convertido en todo un fenómeno entre los niños y niñas de nuestro país, con más de dos millones de ejemplares vendidos. También tiene gran éxito en varios países como Francia, Polonia Portugal, Italia, México, Argentina, Brasil o Chile.