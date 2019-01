Roberto Aguirre: “El primer tiempo ante Las Palmas B es inmejorable”

Domingo, 20 de enero de 2019

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, atendió a los medios de comunicación tras la victoria de su equipo por tres goles a cero (3-0) ante el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. El técnico asturiano de Unionistas de Salamanca se mostró satisfecho y feliz tras realizar su equipo uno de los mejores partidos de toda la temporada.

Partido: fue un gran encuentro. No dimos opciones al rival. Hemos hecho un gran fútbol de ataque. El primer tiempo fue inmejorable.

Cambios: ha salido muy bien. Habíamos trabajo durante la semana con esta posibilidad. Jorge en esa posición exterior puede articular más que Unai y tanto Jorge como Adrián han estado muy bien. Estoy contento.

32 puntos: pasar de los treinta es un subidón. Todavía no hay nada hecho. Tenemos que intentar mejorar cada semana porque vienen partidos complicados.

De la Nava: no hemos pensado en cambiarle a pesar del marcador. Jorge y Guille estaban cansados y opté por sacar del campo a Ribelles. No me preocupa en exceso perder a alguno porque tenemos muchas alternativas. Carlos De la Nava está en un momento brillante.

Volver a casa: hemos conseguido repetir las sensaciones del último partido disputado en casa. Hemos brillado en el juego ofensivo. Ojalá que podamos seguir en esta línea, pero obviamente cada partido es diferente. Lo importante es mantener esta línea y mejorarla.