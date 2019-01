Distinción a la San Silvestre de Vitigudino en la Gala del Atletismo Salmantino

Sábado, 19 de enero de 2019

El pasado viernes, en el Auditorio Municipal de la localidad de Villares de la Reina, tuvo lugar la Gala de los Premios Anuales del Atletismo Salmantino organizada por la Delegación Provincial de la Federación de Atletismo de Castilla y León, acontecimiento que fue dirigido por el Delegado Provincial, Casimiro Blanco, y presentado por el exatleta y actual entrenador Ramiro Morán.

En esta ocasión se trataba de reconocer los méritos correspondientes a la Temporada 2017/2018 de los atletas de una provincia donde esta modalidad deportiva cuenta con representantes muy destacados, tanto en competiciones de ámbito nacional como internacional, y en diferentes categorías (Sénior, Master, Sub 23, Sub 20 y Sub 16). Así como resaltar la labor menos conocida, pero también importante, que llevan a cabo entrenadores, clubes, jueces, organismos, corporaciones, asociaciones y particulares especialmente ligados al mundo del atletismo.

El premio al mejor atleta masculino volvió a recaer en la figura del corredor de La Fuente de San Esteban, Álvaro de Arriba López. Mientras que la ganadora femenina fue a parar a manos de la peñarandina Lorena Martín Martín, poseedora del actual mejor tiempo femenino de la Carrera Popular San Silvestre de Vitigudino.

En esta categoría absoluta también fueron destacados los corredores Daniel Sanz Sanfructuoso, vigente recordman de la San Silvestre vitigudinense, y Gema Martín Borgas, corredora natural de Barruecopardo.

En este sentido cabe destacar la Distinción que la Delegación Salmantina de Atletismo otorgó este año a la Asociación para el Deporte en el Oeste de Salamanca (ADOS) por su continuada trayectoria en la organización de una Carrera Popular que acaba de celebrar su vigésima edición, mención que fue recogida por el secretario de la Asociación Ángel J. Ayuso Santos.

De la importancia ‘simbólica’ de este galardón da cuenta el grupo de entidades con las que lo compartió: Universidad de Salamanca, en la celebración de sus 800 años de historia, y con los organizadores de las pruebas decanas del atletismo popular provincial (la Media Maratón de la Diputación de Salamanca y la San Silvestre salmantina, ambas con treinta y cinco ediciones a sus espaldas).