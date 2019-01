Hombres y mujeres iguales...jaaaa

La muerte violenta de un ser humano, sea hombre o mujer, niño o anciano es igualmente dolorosa y condenable. Cuando un asesinato adquiere relevancia en un sentido u otro que importa saber si fue hombre o mujer el homicida… es evidente que estamos ante una sociedad enferma, impasible al hecho, pendiente de sacar provecho político Si de las primeras cosas es pedir a Instituciones Penitenciarias la lista de ex—convictos recién salidos de prisión que vivieran por la zona dónde ha cometido la tropelía”, nos lleva a confirmar que la reinserción es un fraude y que los criminales jamás se reinsertan, sigue siendo un peligro potencial para la sociedad su salida de entre barrotes.. La violencia existe dentro del hogar… y se calla por miedo, porque uno no sale tan fácil del castigo de años, sea de palabra, gestos, miradas, luego vendrá la OBRA, el remate final que el dictador impone a su víctima, hay colectivos menos rentables a los intereses políticos, niños, ancianos, un gesto, una palabra, una mirada un castigo, es suficiente, si es la madre, desacreditarla delante de sus hijos, perder el respeto a quien los trajo al mundo, si es anciano, ¡que puedo decirles! el pobre (Genérico) expresa sus opiniones que en tiempos mozos tuvieron gran carga emocional, ahora ve como carecen de valor siendo objeto de insulto o golpes. Que decir del nene que vino al mundo buscado o no, pero aquí está, mostrando cada día sonrisas, burbujitas, alegría por vivir, y el tirano (genérico) le amenaza con quitarle la vida al menor llanto, llevarlo al médico, o necesitar un simple suplemento vitamínico…está claro que est apartados no son beneficiosos para la actual sociedad, por lo cual son anulados de la bandera morada, no engrosan las arcas y el populismo se hace pedazos.

¿Qué haría con las Asociaciones de Mujeres? No, no digo cerrar todas, pero si mirar con lupa que se enseña, que se alecciona, que se insta en debates y conferencias…y si no cumplen el papel para lo que han sido creadas y cobran una substanciosa prebenda…se candan los cerrojos, recordamos lo sucedido en Andalucía, cuando una supuesta abogada aconsejó…y los nenes están con su padre. Tengamos muy claro que divorcio o separación, es el mal menor ante una situación irreversible de pareja, los perjudicados siempre son los hijos, otro colectivo, los huérfanos de madre, quitaron la vida a la progenitora delante de ellos, o callaron lo que veían por terror. Otros, egoístamente, se quedan con el que tiene suficiente monei para pagar sus lujos y caprichos.

¡No amigos! hombres y las mujeres no somos iguales, cierto que juntos hemos de caminar y formar un equipo. Desde la concepción, aproximadamente 100 trillones de células que forman el cuerpo humano son diferentes. En el varón, todas sus células son masculinas. Un solo cromosoma Y de los 23 pares que lo conforman, es suficiente para que el desarrollo sea masculino.

Sexualidad

Los últimos estudios recopilados por la neuropsiquiatra Louan Brizendine (2008) demuestran que en las áreas cerebrales, el área pre-óptica medial (APM), que es donde se sitúa el impulso sexual, es 2'5 veces mayor en el hombre que en la mujer. El hombre necesita de ese impulso, no solo para experimentar su sexualidad, también para ir hacia el mundo, hacer valer su fuerza, y conquistar, entre otras muchas capacidades que derivan de la energía sexual como el empuje, el valor, el coraje, la creatividad, la iniciativa y la dirección clara. (Revista médico científica, Lance)

Hormonas

A nivel hormonal, en la mujer estrógeno, progesterona y oxitócica establecen relación con los circuitos cerebrales para propiciar conductas femeninas. En el hombre predominan la testosterona, la vasopresina y una hormona llamada SIM. Su principal acción consiste en la diferenciación sexual en el estado embrionario. En los embriones masculinos se expresa de forma temprana y su función es inhibir el conducto de Müller. Es decir, la estructura embrionaria que formará el útero y las trompas. En los embriones femeninos se expresa más tarde, cuando ya están formados el útero y las trompas.

Juegos

Por más que los padres mega modernos, intentan influir, no lo consiguen, las niñas tienden a disfrutar con juegos tranquilos, como casitas o muñecas, mientras los niños acostumbran a a juegos de lucha y acción.

Como nos cuenta Louann Brizendine, “En una guardería irlandesa, los investigadores observaron que los niños cogían los juguetes de cocina de las niñas e incluso desatornillaban la llave del grifo del fregadero en miniatura para utilizar sus piezas como armas de juguete. A su vez, convertían espátulas en espadas para luchar contra los malos y utilizaban alubias a modo de balas”.

Así pues, parece que la preferencia por unos u otros juguetes y juegos tiene mucho que ver con la cultura, y diferencias biológicas entre niños y niñas.

Expresión de sentimientos

La mujer exterioriza sus sentimientos, el hombre tiende a interiorizar y relativizarlos. La mujer tiene la especial capacidad de expresión, comunicar lo que piensa y siente; el hombre predomina su actitud de silencio y pocas palabras. La mujer necesita hablar sobre sus conflictos; el hombre solo habla (si lo hace), cuando ya los ha resuelto y fin de cuentas… A las mujeres nos une la palabra; a los hombres la acción. Por suerte, estas tendencias parecen estar cambiando, y cada vez más hombres sienten la necesidad de expresar llanto, ternura, solidaridad ante el pequeño que ya no es solo de la madre, cambio de pañales etc, etc, pero queda mucho camino por recorrer, a pesar de los roles y clichés que la sociedad les impone.

Lenguaje

El lenguaje masculino da preferencia a temas concretos: cómo funcionan las cosas, mundo exterior, el mundo objetivo. El lenguaje femenino es cotidiano, subjetivo, vinculado a los sentimientos y al interior. Desde la infancia, la niña utiliza el lenguaje básicamente para buscar la confirmación del otro y afianzar su intimidad. Los hombres, en cambio, lo usan con la finalidad de mantener su autonomía, independencia, superioridad y posición social.

Sexualidad

En el sexo, la mujer concede más importancia al antes y al después del acto sexual, el hombre está centrado en el momento de la penetración y el orgasmo, mientras que la mujer siente necesidad afectiva.

No quiero terminar la reflexión sobre lo que significa ISMO, palabras que quedaron guardadas en el cofre de nuestros recuerdos, cuando en tardes de frío, niebla o calor, nos impartían las asignaturas de latín y griego

ISMO, procede el griego, (estoy segura que todos ustedes saben cuál es el origen) pero como estamos a domingo, nos despertados del todo de un placentero sueño, les recuerdo, porque recordar el bueno. Procede del verbo “recrudecer” y del sufijo “miento” indica efecto o acto, cualidad, estado, de índole radical. Modo y forma extremada de tratar asuntos.

Evitemos los ISMOS, mantenernos en el fiel de la balanza indica mucho a nuestro favor, recuerde que cuando pega una patada o da un golpe… solo muestra su debilidad, su frustración, el sujeto u obstáculo nunca es causa de su inmadurez. Reflexionemos y ojalá nunca más tengamos que lamentar el asesinato de una, mujer, niño, anciano u hombre.

Mí sentido dolor a la familia de la joven Mirian Vallejo, ultima victima de violencia contra la mujer, sea una fémina o varón el agresor ¿Qué importa? Caiga sobre el criminal de forma contundente toda la pena.