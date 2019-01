El CD Correcaminos de Carbajosa muestra su malestar por la mala gestión del deporte base

Viernes, 18 de enero de 2019

Muestra su malestar y disconformidad a la Federación de Atletismo de Castilla y León por su “práctica habitual de ciertas actuaciones que ya no son un hecho aislado”

“En los últimos tiempos se nos está olvidando el objetivo principal del deporte de base, a todos, desde cualquiera de los escalones que conforma el organigrama que forman los niños y jóvenes deportistas, padres, entrenadores, clubes, federaciones y otras instituciones.

En nuestro caso, en el atletismo, notamos una gran ausencia de sensibilidad al respecto por parte de algunas de las instituciones pertinentes. Este organigrama institucional lo forman las secciones de Deporte de la Diputación Provincial y Ayuntamiento de Salamanca, la Delegación Salmantina de Atletismo, la Federación de Atletismo de Castilla y León y la Real Federación Española de Atletismo.

En cuánto a las tres primeras instituciones no tenemos ninguna queja en este aspecto. Su principal objetivo en relación al deporte base es la participación del mayor número de niños y jóvenes en un ambiente que fomenta la actividad física y el deporte saludable, así como la cohesión social que generan las jornadas deportivas entre atletas, padres, entrenadores, etc. de unos y otros clubes.

Hablando con miembros de otros clubes (entrenadores, directivos, etc) se ha extendido un malestar generalizado por un organismo con mayor ámbito de actuación, en concreto la Federación de Atletismo de Castilla y León, llegando incluso a presentar diferentes escritos (como el ya realizado y difundido por nuestros compañeros del C.A. Ciudad de Peñaranda) mostrando la disconformidad ante ciertas actuaciones, que en la actualidad ya no son un hecho aislado, sino una práctica habitual por parte de esta institución.

El objetivo primordial de una federación deportiva en lo referido a categorías de base, debería ser fomentar el hábito deportivo para que cuando estos niños y jóvenes sean adultos, puedan seguir practicando deporte, ya sea de forma federada o amateur, con objetivos de rendimiento o de ocio y salud.

Desde punto de vista del rendimiento (el que más interesa a una federación), el hecho de contar con un gran número de licencias en las categorías de base supone una gran fuente de la que nutrirse a medio plazo con deportistas de élite.

Sin embargo, para esta federación mencionada, parece que la planificación estratégica a medio y largo plazo queda al margen, ya que con sus hechos demuestra que el único interés es tener campeones de forma inmediata, en el presente, incluso a costa de provocar el abandono del deporte federado por parte de un gran número de niños y jóvenes.

Los controles de marcas siempre se han realizado con el objetivo de obtener un registro que permita acceder a un campeonato de mayor rango, ya sea a nivel provincial, autonómico o nacional. En nuestro caso, a nivel provincial con la Delegación Salmantina de Atletismo no tenemos ningún problema, ya que el acceso a estos controles está garantizado para todos los interesados, sin filtros de nivel, consiguiendo que la participación sea el principal objetivo en las categorías de base, sin dejar de lado a aquellos que buscan obtener grandes registros de rendimiento que les permitan acceder a competiciones de mayor nivel.

Sin embargo, los controles realizados por la Federación de Atletismo de Castilla y León se han convertido en campeonatos en los que sólo pueden participar aquellos que destacan. Si se tratase de campeonatos, no habría nada que objetar, la diferencia es que son controles de marcas con unos filtros muy exigentes, que restringen el acceso a la mayoría de los atletas federados, dejando fuera de los mismos en cada jornada a un gran número de atletas federados.

Si lo comparamos con otros deportes de masas, como el fútbol o el baloncesto, estar federado te asegura competir prácticamente cada fin de semana, haciendo que los deportistas de categorías menores, sea cual sea su nivel de rendimiento, adquieran hábitos deportivos que seguirán practicando en el futuro y haciendo que dichas federaciones cuenten con un gran número de deportistas federados. En atletismo esto sólo es posible si eres un “fuera de serie”, haciendo que sólo unos pocos elegidos puedan tener continuidad competitiva, mientras que el resto se limitará a entrenar y competir en juegos escolares.

El caso más reciente que nos ha afectado directamente es un control de marcas autonómico de 600 metros en categoría sub 16, en el que se han convocado diez plazas para participar en cada categoría (femenina y masculina). Estas plazas no se han llenado con atletas con marcas previas (es un control de marcas para obtener marcas, por lo tanto, es normal que no tengas marcas previas al comienzo de la temporada, y necesites participar para obtener una), siendo solamente seis los atletas que han podido presentar marcas, quedando cuatro plazas sin cubrir, aun habiendo más atletas que han solicitado su inclusión, la Federación de Castilla y León de Atletismo prefiere dejar desiertas esas plazas que facilitar que atletas sin marcas puedan adquirir un resgistro. Habrá gente que no entienda la situación, pero la gravedad que alcanza supera los límites comprensibles y lógicos para un control de marcas de categorías menores”.