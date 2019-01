La Delegación Salmantina de Atletismo reconoce a los mejores atletas de la pasada temporada

Viernes, 18 de enero de 2019

Álvaro de Arriba, Gema Martín o Isabel Almaraz fueron algunos de los premiados en la gala celebrada en el Auditorio Municipal de Villares de la Reina

La Delegación Salmantina de Atletismo entregó esta tarde en el Auditorio Municipal de Villares de la Reina los premios ‘Delegación Salmantina de Atletismo’ que reconocen a los mejores atletas, clubes, jueces, formadores y demás personal del atletismo salmantino de la pasada temporada.

Álvaro de Arriba y Lorena Martín recibieron el premio a los mejores atletas masculino y femenino; Antonio García al de mejor atleta sub 23; Mario García Romo, mejor atleta sub 20; Lorena Alonso, mejor atleta sub 16; e Isabel Almaraz, mejor atleta máster. Además, desde la Delegación Provincial de Atletismo se quiso destacar la labor de atletas como Daniel Sanz o Gema Martín y de formadores como Juan Carlos Fuentes, Lucio Rodríguez o Ramiro Morán.

La Delgación reconoció también al Caja Rural Atlético Salamanca como club destacado de la pasada temporada, a Juan Ambrosio con la placa José Luis Sánchez Paraíso y a Juan Antonio Borrego como juez destacado, además de realizar varias distinciones al AD Padre por la organización de la San Silvestre Salmantina, a la sección de Deportes de la Diputación de Salamanca o a la Universidad de Salamanca por la carrera del VIII Centenario.

Numerosos premios, reconocimientos y distinciones en lo que fue una demostración de fuerza y una auténtica fiesta del atletismo de Salamanca organizada por la Delegación Salmantina de Atletismo.