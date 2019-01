Cs critica que el proyecto del Puerto Seco de Salamanca “lleva parado unos trece años”

Viernes, 18 de enero de 2019

El procurador del Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) en Las Cortes de Castilla y León (CyL), David Castaño, ha criticado “la actitud conservadora del Partido Popular respecto a las obras del Puerto Seco de Salamanca, un hecho que lo único que hace es frenar el desarrollo, tanto económico como comercial, de la ciudad”.

Durante una rueda de prensa junto a su compañero, Alejandro González Bueno, celebrada en Hall 88 Apartahotel, Castaño ha ironizado que “la política de ‘patada hacia delante’ de los populares en nuestra provincia no tendrá más futuro que el de la resignación” pero, no obstante, les ha animado a “gastar los 4,2 millones de euros íntegros de los que dispone este Proyecto y no sólo los 200 mil euros que pretende invertir el PP” porque “el Puerto Seco sería la conexión, de importaciones y exportaciones, más importante de España dentro del Corredor Atlántico”.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de la capital del Tormes ha comparado el proyecto del Puerto Seco con “el Guadiana, que aparece y desaparece a conveniencia del equipo de Gobierno del PP, ya que lleva parado unos trece años por la inacción del Ejecutivo local”. “Desarrollar definitivamente este Plan significaría poder ofrecer suelo industrial a posibles inversores que pueden encontrar en Salamanca un lugar donde asentarse y crear empleo, algo fundamental para asentar población en nuestra ciudad”, ha añadido.

A colación, González Bueno ha hablado de la futura negociación de los Presupuestos municipales donde “desde Ciudadanos seremos ambiciosos y exigimos que se dé un espaldarazo a este proyecto del Puerto Seco que, además, ya cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León”. El edil del partido naranja ha aprovechado para anunciar que se reunirá con “el alcalde interino, Carlos García Carbayo”, el próximo lunes 21 de enero, porque “Salamanca no puede estar paralizada y el PP no puede ni debe permitirse estar sin Presupuestos”.

En otro orden de asuntos, Castaño ha comunicado que su Grupo Parlamentario en Cortes ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) sobre el Brexit para “crear un Plan de Contingencia Empresarial, a través de una oficina de atención y asesoramiento de empresas, con el fin de captar nuevas oportunidades comerciales encaminadas a frenar la despoblación” destinado a ayudar a las empresas más pequeñas de la Comunidad.

Por último, y sobre los Presupuesto Generales del Estado, el procurador de Cs ha advertido que“son el mayor maquillaje contable que ha habido en la historia de nuestro país y no cumplirán el objetivo de déficit”.