Raúl Berzosa presenta al Papa su renuncia a continuar como Obispo de Ciudad Rodrigo

Miércoles, 16 de enero de 2019

Los fieles mirobrigenses confiaban en que el que ha sido su Obispo desde principios de 2011, Raúl Berzosa, regresase a Ciudad Rodrigo con motivo de la festividad de San Sebastián del próximo domingo. Sin embargo, Raúl Berzosa no sólo no retornará el domingo, sino que ya no volverá más a la Diócesis Civitatense (al menos como máximo responsable), porque ha presentado su renuncia al Papa Francisco.

Según ha dado a conocer la Oficina de Prensa de la Santa Sede (El Vaticano) en su Boletín de la mañana del miércoles, el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Ciudad Rodrigo presentada por Berzosa.

Hay que recordar que el Papa Francisco le concedió al ya ex Obispo de Ciudad Rodrigo un retiro temporal por motivos personales el pasado 15 de junio. Según señala la Conferencia Episcopal Española, “después de un período de reflexión y renovación espiritual”, Berzosa ha acabado por presentar su renuncia, que ha sido aceptada “simpliciter” (que se podría traducir por ‘sin más’) por el Papa.

En la información difundida por El Vaticano no se especifica qué ocurrirá a partir de ahora ni con Berzosa ni con la Diócesis de Ciudad Rodrigo, que desde el pasado junio tiene al frente a un Administrador Apostólico, Francisco Gil Hellín. Hasta este momento, y como Berzosa todavía era Obispo, Francisco Gil ha sido Administrador Apostólico ‘con sede plena’.