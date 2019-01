Yolanda Herranz inunda las paredes de La Calcografía de poesía

Martes, 15 de enero de 2019

Su exposición ‘Cómo asegurar el Cielo...’ podrá visitarse desde este viernes y hasta el 19 de febrero

La Calcografía (avenida de Italia) abre sus puestas a una mujer comprometida. Yolanda Herranz ha pasado su vida artística vinculada a la investigación académica, la docencia y el feminismo activo. El lenguaje convertido en poesía visual y conceptual trasciende la propia obra.

‘Cómo asegurar el Cielo...’

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y Doctora en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Catedrática de Escultura en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, es profesora de la Universidad de Vigo desde 1991. Desde 1995, es Co-Directora del Grupo de Investigación ES2 de la Universidad de Vigo. Tiene Cuatro Tramos de Investigación (Sexenios) concedidos por la CNEAI, Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (MECD).

Miembro activo de la Cátedra Caixanova de Estudios Feministas de la Universidad de Vigo, desde su fundación en el año 2000 hasta el 2011.

Su trayectoria artística comienza en 1979, y desde entonces ha expuesto con regularidad. Su obra, de marcado carácter conceptual, se desarrolla en proyectos artísticos que se han expuesto en cerca de doscientas exposiciones. Además de las dieciséis Exposiciones Individuales que ha realizado. Ha participado en ochenta y dos Exposiciones Colectivas Internacionales en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza), en América (Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Brasil, Nicaragua, USA) en Rusia y en Japón. Y sus piezas han sido seleccionadas para participar en un centenar de Exposiciones Colectivas en España.

Su obra se encuentra representada en diferentes Museos e Instituciones de prestigio, entre las que destacamos: CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela; Centro de Fotografía Universidad de Salamanca, Salamanca; MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo, León; Biblioteca Nacional, Madrid; DMPC, Dirección de Museos y Patrimonio Cultural, Bogotá (Colombia); Museo de Arte Moderno Salvador Allende, Managua (Nicaragua); Museo de Arte do Río Grande, Porto Alegre (Brasil); Musée des Beaux Arts, Le Locle (Suiza); Ministère de l ́Egalité des Chances, Luxemburgo (Luxemburgo); Print Archives of the Icelandic Printmakers Association, Reykjavik (Islandia); Museum Rzezby Wspolczesnej, Oronsko (Polonia); Iwasaki Museum, Yokohama, Kanagawa (Japón); SGC, Southern Graphics Council, Philadelphia (USA)...

Yolanda Herranz trabaja con toda la potencialidad poética del lenguaje. El texto se instaura como material central de sus proyectos. Sus propuestas establecen un puente entre la creación artística y el espectador que, trascendiendo el juego lingüístico, crean un campo de interrelación visual y conceptual en el que se aúnan referencias pictóricas, objetuales y escultóricas desde una obra volcada sobre la palabra.