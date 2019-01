La Asamblea comarcal de Izquierda unida se une a las manifestaciones de repulsa por la cacería de El Bosque

Ccomunicado de la Asamblea de Izquierda Unida Béjar y Comarca La Asamblea de Izquierda Unida manifiesta su más absoluta repulsa por la cacería de ciervos en la villa renacentista El Bosque de Béjar Ayer lunes y a través de la ola de indignación que se divulgaba en las redes sociales de los bejaranos y bejaranas y a través de avisos directos por whatsapp, la Asamblea de IU tuvo noticias de lo que había ocurrido en El Bosque durante la mañana del lunes. Los vídeos que han circulado han dejado muy claro la atrocidad de los hechos y la poca ética del gobierno del PP en Béjar. Ante esta situación Izquierda Unida quiere manifestar y dejar constancia de las siguientes cuestiones: -Esta Asamblea ha denunciado en reiteradas ocasiones el mal uso ganadero que se hace en El Bosque por parte del gobierno municipal, tanto para el propio BIC, como para los animales introducidos, de forma irresponsable e indebida, así como para las propias arcas municipales, que no obtienen ingreso alguno por unos pastos que sí generaban beneficios a sus antiguos propietarios. -En reiteradas ocasiones nos hemos interesado por el bienestar de los animales que viven en El Bosque tanto por los ciervos como por losburros y ovejase incluso por los peces del Estanque Mayor.Concretamente en julio de 2016 registramos junto al Grupo Cultural San Gil una batería de preguntas al respecto sobre titularidad, estado de salud y bienestar, cuidados veterinarios de dichos animales.La respuesta nos remitía a preguntar lo mismo a la Junta de Castilla y León, copropietaria de nuestro Bosque, además de una serie de respuestas vagas en un pleno sobre la compra de los burros por parte del Ayuntamiento, pero no se nos mostró ningún justificante ni ninguna factura, ni sobre las compras ni sobre los gastos veterinarios si los hubiere. -Es obligado recordar que El Bosque debe regirse por el Plan Director, no solo en obras, rehabilitaciones y usos sino también en cuanto a la carga ganadera y a lo que se recomienda.Es ganado vacuno lo que debería haber en los prados de El Bosque, no ciervos, ni cabras enanas, ni burros ni ovejas. Vacas, en número que también detalla el Plan Director. -Las leyes en este país son de obligado cumplimiento, incluso y sobre todo para las administraciones públicas.España tiene leyes de protección animal y la caza es una actividad regulada en el ordenamiento jurídico.Esta Asamblea hará todo lo posible por verificar si se ha cumplido la ley o se ha vulnerado provocando, no solo escándalo y mala imagen de nuestra ciudad, sino además un sufrimiento innecesario a unos animales que no pidieron estar allí. -A tenor de lo sucedido,es necesariodecir que esta situación, este sufrimiento tanto a los ciervos como a las personas sensibles es producto de la prepotencia, altanería y forma caprichosa e irresponsable de gobernar del Partido Popular; por su empeño en no cumplir el Plan Director ni sus recomendaciones, por su desprecio a las organizaciones y personas interesadas y expertas en el BIC; por querer convertir una villa renacentista en un zoológico sin planificación ni previsión de las consecuencias, por no querer contemplar otras opciones alternativas al uso de las armas para acabar con un problema generado, únicamente,por su mala administración de un Patrimonio Público, tan importante, como es la única villa renacentista íntegra en España. -Ante estos hechos, quedesde IU se juzgan como muy graves, y que se suman al largo historial de despropósitos delPP en El Bosque, Izquierda Unida exige responsabilidades al alcalde y a los concejales que hayan tenido relación directa con esta acción, así como la pertinente y apropiada información sobre los gastos o los ingresos que haya habido, si los hubiera, derivados de ella. Asamblea de Izquierda Unida Béjar y Comarca