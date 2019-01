El CD de Cazadores y Pescadores Peña de la Cruz condena la batida de El Bosque

Comunicado del Club Deportivo de Cazadores y Pescadores Peña de la Cruz Ante la oleada de vídeos, fotografías y comentarios vertidos en la redes sociales en relación a la ‘batida’ celebrada en la finca del Bosque, y debido a que en algunos foros se nos ha hecho partícipes de ello, llegando a preguntar en la calle a varios integrantes del CD ‘Peña de la Cruz’, por lo que habíamos hecho esta mañana en el recinto del Palacio Renacentista. Queremos transmitir nuestra más rotunda reprobación por los hechos ocurridos. Unos acontecimientos que distan mucho de lo que es la actividad cinegética. Y ejerciendo nuestro derecho a la réplica por haber sido acusados de alguna forma de ser partícipes de tan desagradable acto, queremos manifestar lo siguiente. No ponemos en duda que la población de ciervos que actualmente habitaba en la villa renacentista fuera elevada. Aún así, debemos indicar que la proliferación de las reses no ha sido de un día para otro, sino que dicha población ha aumentado año tras año. No conocemos la fecha exacta de la entrada de los primeros ciervos en el Bosque, pero seguramente que llevaran allí cerca de 20 años. Tampoco ponemos en duda, pues como buenos amantes de nuestro entorno, la naturaleza, las especies cinegéticas y no cinegéticas, y que por tanto disponemos de conocimientos suficientes para conocer lo que pasa cuando se encierran muchos animales de la misma especie en un recito cerrado, que algunos de ellos pudieran estar enfermos. Llegados a este punto nos debemos preguntar. ¿Cuando se trajeron los primeros ejemplares, venían con sus correspondientes guías sanitarias? ¿A lo largo de estos años se las han realizado revisiones veterinarias? Revisando los vídeos y fotografías no hemos sido capaces de encontrar ningún ejemplar, vivo o muerto, que tuviera los crotrales correspondientes que se les deberían haber insertado en sus orejas al nacer para su identificación registral, pues se trataba de animales en cautividad. Otras de las razones por las cuales los ciervos estaban estorbando en el Bosque, y según declaraciones del Señor Alcalde era que estaban descortezando los árboles, pues no había pastos suficientes para todos. Existen métodos que cualquier persona que se dedique al medio ambiente debería conocer para proteger los plantones, árboles nuevos, y demás plantas, para que no se los coman los animales. Si esta es una de las razones, de nuevo el Ayuntamiento se ha equivocado. Según declaraciones del Señor Alcalde a una radio bejarana, se disponía de todas las “autorizaciones y bendiciones de las administraciones correspondientes”. Pobres animales, ya los habían bendecido en algún despacho. Vamos que se había dictado su sentencia de muerte. Señor Alcalde, en el supuesto pero probable, que se hubiera autorizado la batida, según la normativa, dicha batida debería estar señalizada por las zonas limítrofes, cosa que no estaba. Se debería poner en conocimiento de la ciudadanía. Según declaraciones del Señor Alcalde, por parte del Ayuntamiento no se ha querido decir nada para no alarmar a la población, infringiendo así la Ley. ¿Qué hubiera ocurrido si uno de los disparos que se oían sale rebotado hacia los pinos de Monte Mario, por los que transitan todos las mañanas corredores, viandantes, ciclistas y vecinos de Palomares? A este respecto debemos añadir que la Villa Renacentista es un terreno vedado para el ejercicio de la caza, por lo que la modalidad de batida a buen seguro no estaría autorizada. Ojalá nos equivoquemos. ¿Se han estudiado otras alternativas como hubieran sido una caza selectiva con recechos o aguardos? En este punto debemos preguntar por otras alternativas que se hubieran barajado, diferentes al sacrificio en la misma finca renacentista. ¿Tan difícil hubiera sido llevar las reses hasta un cercado y subirlas a un camión para su posterior sacrificio en el matadero? Pero claro queda más bonita la montería, joya de la caza española ¿Porqué no había presencia del SEPRONA y de los agentes forestales? Dos colectivos que hacen un trabajo excelente. ¿Se había puesto en conocimiento de dichos colectivos en tiempo y forma? Se habla de que la Junta de Castilla y León había autorizado a una empresa especializada las labores de descaste, pero lo cierto es que dentro de la finca había perros y perreros de la ciudad de Béjar. ¿Cuál es la empresa especializada en descastes? Existe algún vídeo en el que puede ver a un camión frigorífico propiedad de una conocida empresa de cárnicas, que se dedica entre otras a la compraventa carne de caza. Si se trataba de reses enfermas las que se han abatido, ¿cómo es que se las lleva una empresa que se dedica a su comercialización? De todo esto se deduce la despreocupación del Ayuntamiento por los animales que tenía en el Bosque durante años. Despreocupación que se ha convertido en un grave problema, al que se la ha dado la solución más fácil. El sacrificio. Estas y otras muchas otras cuestiones se deberán resolver por parte del Señor Alcalde y la Concejalía de Medio Ambiente, ante la ciudadanía en los próximos días. Y para terminar, recordar que el Club Deportivo de Cazadores y Pescadores Peña de la Cruz lleva años trabajando por la mejora de nuestro entorno y comprometido con él, y que por tanto mostramos nuestra más rotunda desaprobación por los hechos y las formas de resolver el problema de los ciervos del Bosque. José Antonio López López

