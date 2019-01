La protectora GAIA anuncia denuncias por maltrato animal en la cacería de El Bosque  

Comunicado de la Asociación GAIA, para la protección de los animales Según ha informado, tarde y mal, el Ayuntamiento de Béjar, por motivos de salud pública indeterminados pero, eso sí, contando supuestamente con los permisos pertinentes, esta tarde se llevó a cabo el “control de población” de la colonia de venados de El Bosque. Los motivos alegados han sido, según el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Béjar, dos. En primer lugar, problemas originados por el crecimiento incontrolado que impide que esta colonia animal pueda ser soportada por el ecosistema en el que residía, y, en segundo lugar, el hecho de que algunos animales presentaban la enfermedad de la sarna (el comunicado hecho público por el PSOE recogido abajo relata también otras enfermedades, ¿en qué quedamos?). En el primer caso, los animales podrían haber sido perfectamente reubicados en otra localización. En el segundo caso, los supuestos informes veterinarios que avalan la decisión tomada por el ayuntamiento no han sido hechos públicos en ningún caso y, además, la sarna no es una enfermedad que no tenga tratamiento, por lo que la reacción ha sido totalmente injustificada. Desde el Ayuntamiento aseguran que “se han seguido estrictamente todo los procedimientos protocolarios con las entidades que tienen competencia en El Bosque, especialmente la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León”. Sin embargo, es difícil de creer que estos procedimientos incluyan lo que se ha visto esta tarde: degollamientos gratuitos, acorralamiento de crías dejadas a jaurías de perros... sin ningún tipo de justificación presentada a los vecinos asustados que se acercaron al lugar. Desde la Asociación Protectora de Animales GAIA, no denunciamos este “control de población”, que se ha llevado a cabo, al parecer, por una empresa externa, sino la forma de proceder. Los vecinos de El Bosque han grabado y difundido por las redes sociales como cazadores y perros masacraban a los animales de un modo nada acorde con las prácticas éticas de caza, como puede verse en los videos que adjuntamos al final de este comunicado. En lugar de dar a estos animales una muerte digna, se ha convertido en una jornada de disfrute, gore, y totalmente injustificada. Vecinos de El Bosque, asustados por sufrir a escasos metros de sus casas una batida de más de 30 perros y disparos sin aviso ninguno y sin seguir ningún tipo de medida de seguridad, y cazadores de la zona por igual han mostrado su rechazo y su preocupación por la total falta de ética, humanidad, respeto y saber hacer del Ayuntamiento. Como Asociación Protectora de Animales de Béjar, presentaremos la denuncia pertinente ante todas aquellas autoridades que tengan en su mano actuar en contra de actividades como la de esta tarde. No al maltrato animal.