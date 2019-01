El 3º Día | 14ENE | Un finde con frío a cubierto y sol en el exterior que se ‘resistió’ a acabar

Lunes, 14 de enero de 2019

En una de las retransmisiones de los playoffs divisionales de la NFL que se han jugado este fin de semana, sonó esta canción de Fat Boy Slim que cumplirá 20 años el próximo mes de abril. Lo vamos a escuchar viendo la secuencia de apertura de la serie Turno de Guardia (estrenada también en 1999) que reflejaba la vida de los policías, bomberos y paramédicos del Distrito 55 de Nueva York en el denominado ‘turno de guardia’ (de 15.00 a 23.00 horas).

- Los termómetros : Aunque ha lucido el sol tanto el sábado como el domingo, el fin de semana ha sido fresquito, como atestiguaban bien avanzada la mañana sabatina los termómetros tanto de Conde de Foxá como del Pabellón Eladio Jiménez.

- Cambio de campo : En el descanso del encuentro de cadetes entre IES Tierras del Abadengo y el AMPA IESO Las Batuecas, el equipo infantil del IES Tierras del Abadengo (que había jugado previamente) también hizo el pertinente ‘cambio de campo’ en la grada para estar frente al banquillo de los suyos.

- Palos y más palos : El regreso a la actividad tras varias semanas de fiestas se notó en la puntería de aquellos a los que les tocó jugar en la jornada del sábado en Ciudad Rodrigo en distintos partidos de fútbol sala, porque se fue acumulando una tremenda colección de disparos a los palos y a los largueros (muy exagerado).

- Por las alturas : En el partido de la tarde sabatina entre Miróbriga Futsal y Villavieja de Yeltes, hubo una ocasión en que el balón se fue a la grada, subiéndose Jorge Briz a la canasta que hay junto a la pista del Pabellón Eladio Jiménez para rescatarlo. Pero el balón bajó por sí solo.

- Minuto y resultado : En la imagen se ve como, mientras el Miróbriga Futsal está celebrando un gol, un miembro del banquillo de Villavieja de Yeltes estaba hablándole a su móvil, presumiblemente enviando un audio de whatsapp informando de la variación en el marcador.

- Pasapalabra : La persona que estaba ejerciendo como mesa en ese partido tiene un parecido más que razonable con un concursante que lleva mucho tiempo en el programa Pasapalabra de Telecinco. Como en la segunda parte no estaba subiendo las faltas al marcador, desde la grada le dijeron: “ponnos las faltas; desde que estás en la tele... [estás dejando las cosas de lado]”, añadiendo “los roscos los haces bien, pues esto también”.

- Visible a distancia : El colegiado de ese duelo lució una camiseta de lo más llamativa.

- La celebración de Martiago : El equipo de Martiago consiguió una sufrida victoria en el Trofeo Diputación frente a Desperdigaos que su afición y los propios jugadores celebraron por todo lo alto.

- Pluriempleo : En ese partido de Martiago contra Desperdigaos intervino como jugador Ángel Rodríguez, que tuvo una tarde aún más ajetreada de lo que viene siendo habitual: a las 18.00 horas arbitró en Conde de Foxá el partido de Diputación entre Onlys Futsal Club y Arte Charro Futsal; a las 19.00 horas arbitró el duelo entre Farinato Race Ciudad Rodrigo FS y Bar Manoli en el Pabellón Eladio Jiménez; y a las 20.00 horas regresó a Conde de Foxá para jugar con Desperdigaos. Mientras, en la tarde del domingo, además de dirigir al III Juvenil en el Pabellón Eladio Jiménez, en el partido de cadetes en Conde de Foxá le tocó intentar secar la pista ante las goteras que se iban generando. Después de acoger 7 partidos el sábado y 5 en la mañana del domingo, el viejo Pabellón ‘no aguantó’ más.

- La extraña soledad del jugador de fútbol : En el descanso del encuentro en el Francisco Mateos entre Ciudad Rodrigo y Onzonilla estuvo calentando en la más absoluta soledad -algo poco frecuente en este deporte- un jugador de los visitantes.

- En busca del VAR : Los que estuvieran en el campo o hayan leído la crónica de ese partido sabrán que hubo una movida arbitral bastante curiosa. Durante la misma, David Risueño, mirando a la cafetería, preguntó en tono de broma: “¿Hay alguien en el VAR?” (para revisar qué había pasado).

- El próximo partido : Aquello podía haber acabado como el Rosario de la Aurora en lo que a tarjetas se refiere para el Onzonilla, teniendo que poner orden su capitán: “eh, que tenemos partido el próximo finde”.

- La afición futbolera : En buena parte de los partidos del Ciudad Rodrigo en el Francisco Mateos durante el otoño, la grada estuvo a rebosar, para resguardarse muchos días de la lluvia. En la tarde del domingo, la grada estuvo muy despoblada, porque la mayoría del público se fue a buscar los rayos de sol a la otra banda.

- Sin ‘nada’ alrededor : Ya saben que el encuentro entre el III Juvenil y el Alhambra de Guijuelo tuvo que trasladarse por la condensación de Conde de Foxá al Pabellón Eladio Jiménez, que no tiene ningún kiosco alrededor (solo una máquina expendedora en el hall). Ante ello, varios jugadores cadetes del III Columnas le pidieron al técnico del Senior, Fita, en el descanso del partido de juveniles, “¿nos llevas a comprar?”.

- La merienda : Los que sí tenían para comer eran varios progenitores de los jugadores, que llevaron las ‘sobras’ de una merienda que tuvieron el día anterior. Teniendo en cuenta que la tarde dominical se alargó mucho más de lo previsto (una hora más, aproximadamente), esas ‘sobras’ fueron muy agradecidas.

