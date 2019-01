El pendón de San Sebastián luce este año en la balconada de la Casa Consistorial

Lunes, 14 de enero de 2019

Tradicionalmente, durante el período comprendido entre la Subida de la imagen de San Sebastián desde la Parroquia de San Cristóbal a la Catedral (en este caso, el lunes 7), y su Día grande, el 20 de enero, el pendón de la Cofradía del patrón de Miróbriga suele lucir en el balcón de la vivienda de uno de los mayordomos de la celebración.

Sin embargo, este año eso no ha sido posible, pero el pendón no se ha quedado sin lucir en las calles mirobrigenses. Desde el pasado viernes, el pendón cuelga de la mismísima balconada de la Casa Consistorial. Evidentemente, por ser un elemento ‘difícil de reconocer’, hay muchas personas, incluidos muchos mirobrigenses, que no saben de qué se trata.