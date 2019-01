Ganemos asegura que no se ha ejecutado más del 60% de las inversiones municipales 

Lunes, 14 de enero de 2019

La agrupación de electores calcula que estas partidas que no se han realizado suman 16 millones de euros

Ganemos Salamanca ha repasado este lunes el cumplimiento del presupuesto municipal de 2018 por parte del Ayuntamiento. “El PP no cumple su propio presupuesto, es incapaz de cumplir sus compromisos, no ha ejecutado más del 60% del importe previsto de inversiones, solo 16 millones aproximadamente”, argumentaba el concejal Gabriel Risco.

En este sentido, hablaba de “derroche y despilfarro, además el presupuesto lo aprobaron en abril y se sabía que más de 16 millones de euros no se iban a ejecutar, en definitiva, es un gobierno caracterizado por los incumplimientos”.Por otra parte, Risco se mostraba crítico porque “aún no hay noticias del presupuesto de 2019, el alcalde no tiene ningún modelo para Salamanca, ¿dónde estás los proyectos sobre vivienda, patrimonio, cultura, creación de empleo ..?”.

En cuanto al empleo, la portavoz de esta formación, Virginia Carrera, destacaba la “precariedad y falta de oportunidades que el PP no está dando a la gente para que se pueda quedar en la ciudad. En la actualidad muchos negocios de Salamanca no pueden pedir ayudas, esto es importante para apoyar la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, queremos que se rebajen los obstáculos para las empresas, para que realmente se cree empleo”.

En su opinión, “lo que están haciendo para traer empleo es dar una serie de ayudas para que se contrate a estudiantes recién titulados universitarios, pero hay que cumplir unas condiciones laborales dignas”.

Fotos de Lydia González