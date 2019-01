Martes, 15 de enero de 2019

Ismael Muñoz

-Tuve un amigo, además de compañero de profesión, Ismael Muñoz, (q.e.p.d) que el mismo se definía: “Bueno, yo soy Tauro, soy agresivo, ambicioso… creo que sí, que tengo unas características y que dicho sea de paso, no pienso cambiar le guste o no le guste a la gente”.

-Cuando él contaba con 56 años de edad le hice una “sabrosa” entrevista en la cafetería-Conde David-salmantina. Que hoy, pasado ya mucho tiempo nos trae recuerdos y connotaciones al menos curiosas y singulares. Me dice Ismael que: “Naci en uno de los barrios más castizos de Salamanca, el-Barrio de Bretón-y a los catorce años de edad comencé la actividad comercial-laboral como mancebo de una –Botica-; cuando aún había que hacer píldoras y pomadas en la rebotica. Era el año de 1945, cuando yo trabajaba en la Farmacia de-Gil Cacho-, años de la pos-guerra y había que hacerlo casi todo por la falta de especialidades farmacéuticas y como anécdota te relato, que en aquella época aparecieron las primeras sulfamidas que al estar racionadas se formaban colas en la –Farmacia- para poder retirarlas, y igual pasaba con la leche-Pelargón- y otras medicinas. En aquellos tiempos las guardias duraban una semana. Al no haber antiespasmódicos se recetaban píldoras de opio y belladona e imagina lo que se tenía que hacer para curar los cólicos nefríticos… en el 56 dejé la-Farmacia-, pues se ganaban cuatro pesetas, y me dediqué a “llevar” a-Laboratorios Farmacéuticos-y desde entonces soy-Informador Médico-.

¿Informador o visitador?

-Yo prefiero Informador, pues nuestra misión es la de –Informar- de las novedades de la-Industria Farmacéutica-.

- Mucho has visto, oído y vivido. ¿Eh, amigo Ismael?...

… Y antes de que empieces la retahíla de aseveraciones, te enumero “parte” de tus muchas actividades: “Primero en la “Botica”, luego en-La Farmacia-; fuiste creador, alma y –Presidente- de la-Asociación de Visitadores Médicos-de Salamanca, miembro del-Consejo Nacional de “CEATIMEF”. Político en-Alianza Popular- y… “hombre de controversias, anécdotas e ilusiones y también de amigo de tus amigos. Por ¿Dónde comienzas galán?...

-Pues debido a lo largo que es el “asunto” que me propones; te daré sólo retazos de los que tengamos tiempo en este espacio para ello. “Llevo 32 años en esta profesión (en el momento de la entrevista) y te puedo contar que en la provincia “actuábamos” cuatro o cinco compañeros… yo “a bordo” de una MV-italiana de importación y había dos compañeros, uno de ellos ya fallecido y –Blas Pérez; que cuando hacían –La Sierra- iban en coche de línea hasta –Sequeros- y allí alquilaban un mulo y a lomos del mismo, visitaban los pueblos del entorno.

¿Nostalgia de tiempos pasados?

-Era distinto, nos conocíamos todos, no había tanta ficha ni control y marqueting, todo era incipiente. Te contare una anécdota al respecto: “Estando por-Zamora- en el año 62-63, fui a ver a un médico. Llegue con mi maletín, subí al segundo piso y toqué al timbre. Salió una señora muy seria y la dije; por favor ¿el doctor Palacios, está? Cuando me pasó a la sala de visitas ¡efectivamente! Allí estaba el buen hombre. Acababa de morir y lo estaban amortajando. Cuando yo regresaba para Salamanca en la moto-MV-italiana iba pensando y me formulaba una-reflexión-, dirigida a los genios del marqueting… ¿Aquello era una visita, efectuada o fallada? Pues indudablemente, el médico estaba allí.

Respecto a la política: “Fui a ella en el año 77, recién fundada-Alianza Popular- y estuve de vocal de-Acción Electoral- y –Vicesecretario de Acción Territorial- luego –Primer Secretario General de Castilla y León-. A mí la política me gustaba de “puertas adentro”.

¿Creo que tuviste algún “incidente” curioso en los mítines?

Muchos; pero una vez en Villavieja de Yeltes, cuando estaba iniciando el tema del discurso me “metieron” en el salón de actos a un asno. Pasado el susto, le dije a los autores muy serio: “Considerando que en estos actos no se admiten a menores de 18 años y el “individuo” que acaba de entrar, presumo que no los tiene; ruego lo saquen a la calle”.

¿Te ha creado tu manera de ser algún problema?

-Muchas veces, ya lo creo. Pero te diré que algunas veces me “obligaban” para hacerlo. Un ejemplo: “Muchas veces conocidos en los días de futbol y que no querían “significarse” por ser profesionales conocidos en diversas profesiones, me pedían… ¡Ismael, “llámaselo tú que yo no puedo decir “tacos”! Ya sabes lo que pasa cuando uno adquiere fama…

-Pero yo creo que también cuento con muchos amigos. Creo sinceramente en el compañerismo y la amistad. Sin ello no se puede andar por la vida. Y todos ellos saben que: “Siempre, siempre en mis viajes por España y Salamanca, siempre defendí a mi ciudad. Pero también que primero soy español y después, salmantino”.

Fue una entrevista emotiva y curiosa y singular la que sostuve aquella mañana con Ismael y cuatro amigos más (también Informadores médicos) en el –Conde David-. Emotiva; pues aún conservo la fotografía del grupo… y del mismo solamente quedo yo vivo. Singular; porque hablamos de lo –divino y humano. Curiosa; porque llegados a este año del 2019 me gustaría enormemente el saber la opinión de Ismael respecto a la situación en que se encuentra actualmente ¡su querida España! Inmersa en tanto contubernio. ¡Pues menudo era él! Seguro que les diría más improperios, “tacos” y maldiciones, que aquel día de futbol.

-Pero me hubiera agrado saber su razonada opinión sobre temas candentes, actuales y expectante en los que impera la-Posverdad. Preguntarle: ¿Tú crees que nos estamos haciendo peores como individuos y que la comunicación con quienes tenemos cerca es más complicada? Y, ¿Qué los contactos y las verdaderas relaciones, son cosas muy distintas, y mezclamos dos cosas que en esencia son muy distintas? ¿Y que veremos coches sin conductor? Y, ¡Que la vida será hermosa y cálida… pero que ya nunca será la misma!

-Una vez le reproché: ¿Necesitas seguir ejercitando tú lado emocional, causante de problemas?

-Y, me contestó: “Tengo que trabajar mejor la gestión de las emociones. A veces no tengo freno, soy de fogonazos”…

Personas singulares son: “Aquellas que pasaron “por aquí” y dejaron su-HUELLA-(pisadas del hombre o la mujer en la-TIERRA-). Pues eso.

Ismael Muñoz con su esposa y algunos compañeros