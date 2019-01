Vuelta a empezar

Domingo, 13 de enero de 2019

Tras siete jornadas sin perder, la buena racha del Salamanca UDS se truncaba este domingo, en casa, ante el nuevo líder del grupo I de Segunda B, el Fuenlabrada. Es verdad que las derrotas duelen, pero cuando ves que tu equipo ha tuteado a uno de los arriba y que ha hecho méritos para sumar, la sensación es muy distinta. Y eso que yo no entro en las decisiones arbitrales, que disgustaron notablemente a los espectadores del Helmántico.

A veces, conviene mirar por el retrovisor para tener una perspectiva más amplia de la realidad, y si comparamos el ridículo hecho por los charros en la primera jornada de liga, en Fuenlabrada, con la imagen que se ha dado en el estreno de la segunda vuelta, la conclusión está clara: el equipo es más sólido y se puede ganar a cualquiera pero ojo, volvemos a estar al borde del precipicio, a un punto de la zona roja que marca los puestos de descenso y, encima, el próximo encuentro es en el Toralín, con la Ponferradina, que se segunda en la tabla, a pesar de perder en El Plantío con el Burgos (2-0).

El partido

El encuentro fue emocionante, con llegadas claras (más de los visitantes) y con fases en las que sufrió el Salamanca, pero también otras en las que dominó a los visitantes.

Como sucediera en la semana anterior ante el Celta B, Sotres evitaba el 0 a 1 en la primera ocasión rival, un mano a mano con Cristóbal Márquez. Cuatro minutos después, llegaría el 0-1. Y otros cuatro más tarde el empate blanquinegro en una preciosa jugada, gracias al tesón de Mena, la habilidad de José García y el oportunismo de Iván Calero, que lograba el tanto de cabeza, tras un rechace del exunionista Biel Rivas.

El público estaba contento y apoyo a los suyos, que pasaron apuros para salir de su campo, aunque pudieron aguantar la igualada al descanso.

El comienzo de la segunda mitad fue trepidante, con varias ocasiones del Salamanca UDS y otras tantas del Fuenlabrada, que Sotres, magnífico, evitó que fuesen goles. El partido estaba abierto, cualquiera podía marcar y daba la sensación de que el conjunto charro podía dar una alegría a su hinchada. Sin embargo, todo cambió con la expulsión de Armando, que vio la segunda amarilla en el minuto 37.

Con 10 jugadores el Salamanca UDS no pudo aguantar el ritmo, el Fuenla anotaba el segundo y a los del Helmántico sólo les quedaba echar el resto, por si sonaba la flauta. Algo que no pasó, entre otras cosas, porque ni Owusu, ni Moussa pudieron rematar un buen centro de Calero desde la derecha, cuando sólo tenían que empujar el balón a la red.

Los jugadores

Sotres. Nuevo sobresaliente para el portero cántabro, que salvó al equipo en cuatro ocasiones claras de los madrileños. Renovación ya.

Iván Calero sumó su tercer gol en dos jornadas. Titular indiscutible. Sigue creciendo.

Tyson, otra vez de central, solventó con el pundonor que le caracteriza la difícil misión de frenar a los atacantes del Fuenlabrada e incluso protagonizó alguna subida interesante. Bien.

Armando mostró sus carencias habituales, que pasan por la lentitud, pero Calderón lo quiere. Esperemos que llegue un refuerzo que mejore el nivel en esta posición.

Toño Vázquez estuvo en su línea. Solvente y sin complicarse.

Víctor Mena garantizó su entrega habitual y fue clave en el gol del empate de los charros. Cada vez está más a gusto e incluso habla de continuar la próxima temporada, aunque recordamos que es un jugador del Córdoba.

Indiano no tuvo su día. No participó demasiado en el juego del centro del campo y fue sustituido en el descanso.

Amaro trabajó al máximo y a pesar de algún error puntual, su partido fue muy completo. Todavía me acuerdo de lo mal que lo trató el exdirector general (Movilla) este verano...

Sergio Molina disputó el primer tiempo de interior diestro, el segundo de medio centro y acabó como defensa. No es vistoso, pero asegura un generoso esfuerzo.

Manu Molina no me gusta. No marca la diferencia, no entra con todo, como hacen la mayoría de sus compañeros, ralentiza muchas jugadas y hasta sacó mal un par de faltas. Yo hubiese preferido a Owusu o a Fer Ruiz en su puesto.

José García fue el mejor del encuentro, junto con Sotres. Magnífica labor incordiando a los defensores, luchando todos los balones, jugando con sentido, anticipándose al rival en numerosas ocasiones y dejando detalles de calidad que deleitaron al público. Sin duda, es el jugador que más ha progresado en las últimas jornadas y hay que cuidarlo.

Owusu disputó la segunda mitad y se ve que sigue en forma. Hay que explotar más su potencial.

Alomerovic debutó en el minuto 69 y no estuvo acertado, aunque es verdad que le tocó la fase del encuentro más difícil, con la expulsión de Armando y el 1 a 2 del Fuenlabrada. Seguro que lo puede hacer mucho mejor.

Moussa jugó algo más de 10 minutos y no demostró nada. Es más, en el segundo gol del Fuenlabrada su falta de contundencia facilitó el tanto de Javi Gómez, ya que estaba defendiendo a este jugador pero le dejó progresar y tirar. Lamentable.

El entrenador

No me gusta que el equipo juegue sin delanteros, pero está claro que Calderón no confía en Moussa, ni en Héctor, por lo que trata de rentabilizar los que considera más competentes. Ante el Celta B funcionó lo del falso nueve. Esta vez, el 5-3-2 con José García y Manu Molina como jugadores más avanzados no sirvió para salvar al menos un punto.

Bueno, esas cosas pasan y ya decía al principio, que el equipo mereció más. “Hemos hecho méritos para obtener mucho más que una derrota contra un rival con muchísimo oficio”, resumía el gaditano.

En eso estoy de acuerdo, sin embargo, lo que no me gusta es que se queje del árbitro. Como bien decía Pablo Cortés, el entrenador que logró el ascenso de este equipo a Segunda B y al que se ‘premió’ con el filial en Regional Preferente, no hay que preocuparse de lo que no puedes controlar. Unas veces los arbitrajes serán más o menos determinantes, depende a quien le preguntes, eso no está en tus manos. No merece la pena desperdiciar energía en ese factor.

Pero el técnico si puede trabajar para paliar los errores de su equipo, rentabilizar las posibilidades de su plantilla o elegir a jugadores que aporten más intensidad (lo que no tuvo Moussa en la jugada del segundo gol madrileño).

La afición

En cualquier caso, el fútbol es muy visceral, sobre todo desde la grada y, tras el encuentro, en la salida del Helmántico, se multiplicaban los comentarios contra el árbitro, por la expulsión de Armando y, en consecuencia, la derrota.

A pesar de ello, noté que la gente estaba contenta con los suyos, porque, como decía Calderón, “hemos hecho méritos para obtener mucho más que una derrota contra un rival con muchísimo oficio”.

Sigo pensando que el Salamanca UDS va a seguir creciendo y volverá a escalar puestos en la clasificación. Con la salida de Pablo González queda otra ficha libre y en esta semana podrían cerrarse más incorporaciones. Todavía falta un portero (aunque podrían llegar dos), el visto bueno a Jehu Chiapas, otro delantero, además de Asdrúbal, y posibles refuerzos en el centro de la zaga y en la medular. Esto supone que habrá más salidas, posiblemente las de Alcolea, Moussa y Héctor, como ya ha pasado con Junior y con Pablo.

Y, por supuesto, no hay que olvidarse de lo institucional. Ya se está reorganizando lo económico y eso es primordial para que la estabilidad en los despachos ayude al equipo e ilusione a la afición. También se están dando pasos para la conversión en SAD, que hará la entidad mucho más seria y profesional.

Fotos de Alberto Martín