Calderón: “Estoy cabreado y decepcionado por el resultado. La expulsión de Armando es determinante”

Domingo, 13 de enero de 2019

El técnico del Salamanca UDS mostró su enfado con el arbitraje por la tarjeta roja del central andaluz y aseguró que está “cansado de este tipo de jugadas”

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, valoró la derrota de su equipo ante el Fuenlabrada y volvió a mostrar su descontento con el colectivo arbitral por la expulsión de Armando.

Primera derrota de 2019: “Estoy cabreado y decepcionado por el resultado. Hemos hecho méritos para obtener mucho más que una derrota contra un rival con muchísimo oficio. Ha habido momentos del partido en los que nos ha tocado remontar, luego de adelantarnos, pero no lo hemos conseguido”.

Expulsión de Armando: “Estoy un poco cansado de este tipo de jugadas. No creo que se deba echar a un futbolista por esto. Parece que cada vez que un delantero chilla es que le han dado un codazo. La expulsión es determinante y nos ha condicionado. Defendiendo en la portería helada (Fondo Sur) hemos estado normal, pero la expulsión sí que nos ha condicionado y no hemos tenido tantas oportunidades como si hubierámos sido 11 contra 11. Nos vamos de vacío, pero en este tipo de partidos se puede ganar, empatar o perder, pero se ha competido muy bien y es una lástima, porque han tenido la fortuna de la expulsión. Se han dado circunstancias para que tuvieran fortuna”.

Debate sobre Armando Lozano: “Estaba haciendo un gran partido y no creo que haya debate sobre él”.

Lesión de José García: “Es una ampolla o una rozadura. Nada más”.

Dolorosa derrota: “Una derrota duele más cuando no haces las cosas bien, cuando las haces bien te fastidia, pero de otra manera. Al equipo no se le puede poner un ‘pero’; el equipo es consciente de ello y competirá en Ponferrada”.

Polémica con el arbitraje: “No es el primer partido que nos perjudican. Ha ido barriendo varias faltas para el otro lado y nos ha condicionado mucho. La expulsión es lo que más se nota, pero ha habido varias cosas que nos hemos dado cuenta en el banquillo, y algunas veces nos vendrán a favor”.

Fichajes: “La Liga está muy igualada y estamos compitiendo bien. Parece que puede que haya algo (sobre los fichajes), pero estas cosas hasta que nos las veo no quiero decir nada, pero tenemos algo en camino”.

Portería helada en Fondo Sur: “Si tienes una parte del terreno de juego que está bien y otra que no… es complicado jugar si está congelada en un momento y en otro no; no podemos hacer nada por mejorarlo… quizás con una manta con calefacción… en Escocia me pasó, en Soria sigue pasando y en Burgos también. Dificulta las cosas, porque los jugadores no se tienen en pie y desluce el espectáculo”.