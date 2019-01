Roberto Aguirre: “El penalti no pitado a Albisua fue muy claro”

Domingo, 13 de enero de 2019

El técnico asturiano de Unionistas de Salamanca valoró de manera positiva el punto conseguido ante el Pontevedra en un encuentro marcador por la intensidad de los dos equipos

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, valoró de manera positiva el empate (0-0) conseguido ante el Pontevedra en un encuentro muy disputado y marcado por la intensidad de los dos equipos.

Sufrimiento durante el partido: he jugado prácticamente desde fuera del partido porque iba todo tan rápido y con tanta intensidad que me ha enganchado. Ha sido muy intenso, lo que esperaba por parte del Pontevedra. Hemos intentando meter la misma marcha que ellos desde el principio. Lo hemos conseguido para mantenernos en el partido. Nos han exigido mucho por la intensidad del partido. Hemos sufrido pero también hemos tenido opciones.

Resultado justo: es un resultado justo para mi. Hicimos un gran trabajo, sin salirnos del partido y con una gran intensidad. Yo creo que nosotros también deberíamos haber tenido la oportunidad de fallar un penalti. Fue muy claro el penalti a Albisua.

Carlos Molina: veníamos de encajar cuatro goles contra el Rápido de Bouzas y llegabámos a Pontevedra que venía de meter tres al Real Madrid Castilla. Hemos recuperado la buena línea defensiva que nos caracteriza. Felicito a Molina por parar el penalti. Hay que darle la enhorabuena.

Penaltis: la jugada de la falta de Molina me pilló lejos y no puedo opinar sobre ella. Sobre la jugada del penalti a favor del Pontevedra creo que Ribelles no puede entrar de esa manera. Debería haber aguantado. No sé si fue dentro o fuera. No quiero ese tipo de ejecución defensiva en esa zona. Se lo pone en bandeja para pitar penalti. Verlo desde el banquillo es complicado. Lo de Albisua fue muy claro. Luego lo veré en frío y habrá que ver si cambio de opinión.

Próximos partidos: veo el grupo muy igualado, con muy poca diferencia de puntos entre unos y otros. Creo que va a seguir así durante toda la temporada. Veo mucha igualdad y ganar cada partido cuesta mucho. Cualquiera te frena y cualquiera te gana. Es un grupo muy exigente y la segunda vuelta lo va a ser mucho más que la primera. Quisiera saber cuál será el final porque es complicado.