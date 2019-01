269

Nos enteramos en el bar de Emilio, de que el chiringuito de los socialistas en Andalucía había creado cerca de 650 cargos de confianza, puestos de trabajo a dedo para contentar a los chupones del partido. ¡Qué asco!

Le digo a Emilio que esos desmanes nos van a salir caros, muy caros. Él me responde que no lo cree, que por muchos amigos que tengan los nuevos, tardarán años en alcanzar tales cifras. Me río para mis adentros, estos son más de consejos de administración, de mordidas y sobres, de comisiones ilegales. Pero no ese el precio del que hablo. Me refiero a Derechos, a Avances conquistados… A Justicia y a Educación, a Mujer y a Economía, a Sanidad y a Inmigración, a…

Emilio no me escucha. Sigue borracho de felicidad por el triunfo de los suyos. Por primera vez en mi vida deseo que tenga razón y que nos vaya mejor, aunque, más la certeza que la duda, por dentro pienso que qué caro nos va a salir que vuelva, crecida, la extrema derecha.