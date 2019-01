Izquierda Unida denuncia ineficiencias en la ejecución final de las obras realizadas dentro del municipio

Sábado, 12 de enero de 2019

La Asamblea Comarcal “Tierra de Peñaranda”, exige al actual equipo de Gobierno y a los órganos competentes dentro del Consistorio municipal, que establezcan un mayor control en la ejecución de las obras que se realizan dentro de la localidad.

Izquierda Unida, demanda al actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento así como a los órganos competentes dentro del mismo, un mayor control en la gestión y supervisión de todas y cada una de las obras que se ejecuten dentro del municipio, de conformidad con lo establecido en la legislación actual.

Como ha podido saber este medio, este grupo político ha presentado el pasado 9 de Enero, un escrito dirigido al equipo de gobierno socialista presidido por Carmen Ávila, donde solicitan una explicación en relación al deterioro que presentan los últimos badenes instalados en varias calles de la localidad.

Hace ahora apenas un mes, se llevaron a cabo labores de asfaltado, pintado y señalización en algunas de las calles de la localidad. Para Izquierda Unida la sorpresa viene, cuando a los 15 días del finalizado de las obras, los badenes instalados en la carretera Madrid y en las calles San José y el Carmen, ya presentaban importantes signos de deterioro. Estos badanes cumplen una importante función, impidiendo alcanzar grandes velocidades en los tramos donde se encuentran ubicados, y por tanto evitando cualquier tipo de accidente por exceso de velocidad.

Ante estos hechos, Izquierda Unida ha decidido pedir explicaciones en el Consistorio municipal, pues no entienden que la ejecución final de una obra no esté supervisada por los responsables a cargo del ente público, y mucho menos que no exijan responsabilidades. Para el coordinador comarcal, Ángel Tejeda, “la falta de supervisión por parte de los órganos competentes, hace que se sigan repitiendo los mismos fallos del pasado. Lo que se traduce en un aumento del gasto para las arcas municipales y por ende para el bolsillo de nuestros vecinos, al tener que estar subsanando los errores en obras de nueva construcción”.

Por ello desde esta formación política instan a hacer cumplir las leyes, evitando cualquier tipo de desacierto, y exigiendo a las empresas concesionarias de los contratos públicos a que respeten las condiciones expuestas en los pliegos a la hora de acceder al concurso.