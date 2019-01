Santolino acaba cuarto la etapa maratón y ya es el mejor español

Viernes, 11 de enero de 2019

El piloto salmantino estuvo a punto de ganar su primera etapa en el rally con una gran actuación antes de la etapa de descanso

Lorenzo Santolino (Sherco)lleva días sorprendiendo en su primer Dakar, pero su actuación de este viernes ha confirmado que, más que una promesa, es una realidad. El salmantino ha destapado el tarro de las esencias y se ha marcado una etapa excepcional que le convierte en uno de los mejores debutantes de la historia. El resultado, cuarto en la etapa a sólo 37 y ‘subidón’ en la general, en la que es undécimo en la general, a un paso del ‘top ten’.

Todo, en una etapa muy especial, la quinta, segunda parte de la etapa maratón sin asistencia, conotros 345 kilómetros de especial y 431 de enlace entre Moquegua y Arequipa, para 1.200 kilómetros en dos días. La salida se tuvo que retrasar por la densa niebla, pero para entonces Santolino ya sabía que gracias a su actuación del miércoles, décimo, tenía un puesto en la espectacular salida en línea con los diez mejores pilotos de motos.

El salmantino le ha sacado partido a esta salida tipo motocross, su antigua especialidad, y ha estado con los mejores todo el día. De hecho, llegó al cuarto ‘waypoint’ ya cuarto, cuando como ya es tradición su trasponder dejó de ofrecer datos. Pero seguía en carrera, y de qué manera. Lo más complicado de la etapa era el final, con el paso por las dunas de Ilo, pero ahí Santolino ha demostrado su pericia y que, pese a ser debutante, es uno de los mejores pilotos de este Dakar. Ha superado a dos de los favoritos, Van Beveren (Yamaha) y Short (Husqvarna). Lo mejor es que ha ganadodos posiciones también en la general. Uno, por la caída y abandono de Paula Gonçales (Honda) y otro sobre Oriol Mena (Hero) tras sacarle casi nueve minutos.

“He arriesgado un poco al principio porque había muchos kilómetros de feshfesh nada más salir. Eran seis kilómetros de playa y luego feshfesh. He salido detrás de Benavides, me he puesto segundo, luego me ha pasado Van Beveren y se ha enfadado, porque le intentando pasar en un punto de radar y le ha sentado mal. Bueno, yo también me he rebotado un poco, hemos hecho un ‘pique’ por una pista de grava tipo motocross, a tope, hasta que ha visto que íbamos al límite y me ha dejado pasar. En el repostaje nos hemos juntado otra vez, hemos salido juntos cinco pilotos otra vez al feshfesh. Se ha puesto Van Beveren delante, yo segundo, y ha pasado algo muy bueno. Había que decidir si entrar en un cañón o no, yo he tirado por el cañón, él no, he confiado en la navegación y he acertado y él se ha equivocado y a mí me ha aparecido el waypoint correcto. He ido abriendo pista, he entrado en las dunas primero, he abierto primero todas las navegaciones, pero me he enganchado en una duna y he volcado. Ahí me han cogido. Muy contento por lo de la navegación: ir delante tanto rato y confiar en mi navegación me viene super bien para coger confianza”. Este sábado el rally se toma un respiro con la etapa de descanso.