Los oficiales de mesa salmantinos se plantan ante el cese de Laura Samos

Viernes, 11 de enero de 2019

Los Oficiales de Mesa de baloncesto de Salamanca han mostrado su malestar y se han plantado ante el cese de Laura Samos, ex responsable de los oficiales de mesa salmantinos, por lo que ellos consideran “razones ilógicas, arbitrarias y caprichocas”. Así lo manifiestan en el siguiente comunicado.

“Tras la última decisión del Presidente del Comité Provincial de Árbitros de Salamanca, Raúl Antonio García Blanco y con el visto bueno tanto del Delegado Provincial de la Federación de Baloncesto de Castilla y León en Salamanca, Fernando Vázquez Perfecto, como del Presidente del Comité Territorial de Árbitros, Pablo Val Rodríguez, de cesar el pasado 27 de Diciembre a la responsable de Oficiales de Mesa de Salamanca, Laura Samos Escudero, de una forma que consideramos arbitraria y caprichosa y sin atenerse a ningún fundamento técnico que lo justifique, alterando la paz social reinante en este colectivo, además de una falta evidente de consideración, los siguientes Oficiales de Mesa de mayor nivel, con categoría de Liga DIA y Euroleague Women, manifiestan:

- Su total desacuerdo con esta decisión, perjudicial para este Comité de Árbitros.

- No haber obtenido las explicaciones pertinentes a este cese.

- No aceptar la figura de Raúl Antonio García Blanco como responsable y designador de los Oficiales de Mesa de Salamanca de categorías autonómica y superior por su desconocimiento de las normas básicas y de las funciones y mecánica de trabajo de los Oficiales de Mesa y por carecer de los conocimientos mínimos necesarios y experiencia como Oficial de Mesa para realizar la formación y el seguimiento de los oficiales de inferior categoría.

- No aceptar la figura de Saúl Pérez como designador de los Oficiales de Mesa de Salamanca de categoría escolar, puesto que hace unos años se ocupó de la formación de Oficiales de Mesa en categorías superiores con escasos resultados para este colectivo.

- No aceptar la decisión de limitar los partidos de Euroleague Women exclusivamente para los Oficiales que dispongan del Certificado FIBA, recordando que éste sirve única y exclusivamente para participar en partidos de Ventanas FIBA de categoría masculina, no para las ventanas femeninas y muchísimo menos para las competiciones europeas de clubes, con lo que se está privando injustificadamente de actuar en estos partidos a compañeros perfectamente capacitados que no disponen de esta certificación, unos porque no reúnen las condiciones para acceder a ella y otros, que reuniéndolas sobradamente, por la negativa de acceso al curso por parte del CTA.

Por todo ello solicitan:

- La restitución inmediata de Laura Samos Escudero en su puesto de responsable de Oficiales de Mesa de la FBCyL en Salamanca

- Dejar en manos de los auténticos profesionales en la materia, bajo la coordinación de Laura, como hasta ahora, todo lo relacionado con las designaciones de todas las categorías, así como la formación y el seguimiento de los Oficiales de Mesa de inferior categoría, sin injerencias, presiones ni vetos injustificados por parte del Delegado Provincial y del Presidente del Comité Provincial de Árbitros.

Es por lo que, mientras no se solucionen los problemas causados por causas ajenas a este colectivo de Oficiales de Mesa, adoptan las siguientes medidas:

- Baja voluntaria para actuar en todos los partidos de cualquier categoría, desde Euroleague Women hasta Juegos Escolares a partir del 9 de Enero de 2019.

- Fin de la colaboración en designaciones de Juegos Escolares y Trofeo Rector.

- Suspensión de la formación y seguimiento de Oficiales de Mesa de categoría Provincial.

- Suspensión del Curso de Tecnificación para Oficiales de Mesa de categorías autonómica y Primera División Masculina y Femenina.

- Suspensión del Curso de Operador del Reloj de Lanzamiento (previsto para el mes de Enero de 2019) para Oficiales de Mesa de Categoría Autonómica.

- Suspensión de cualesquiera otras charlas y material que se venían dando para Oficiales de todas las categorías.

Lamentamos profundamente los posibles perjuicios que estas medidas puedan causar a los clubes de Salamanca así como a instituciones como la Universidad de Salamanca, el Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, con los que no tenemos ningún problema y su trato hacia nosotros siempre ha sido cordial.

Ante la ausencia de un responsable, esperemos que momentáneo, de Oficiales de Mesa, se nombra a los compañeros Victor Araújo González (Oficial de Mesa FIBA) y Mariano Barragán Pierna (Oficial de Mesa con más antigüedad) como representantes para intentar solucionar el conflicto con el Comité Territorial de Árbitros y la FBCyL, esperemos que a la mayor brevedad posible”.