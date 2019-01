Alencart y Cabero asistirán al fallo del Premio António Salvado-Ciudad de Castelo Branco

Viernes, 11 de enero de 2019

El poeta Alfredo Pérez Alencart, como presidente del jurado de este atractivo galardón, y el vicerrector Enrique Cabero, como miembro del mismo, acudirán a Castelo Branco el próximo 26 de enero para participar en la reunión del jurado del Premio Internacional de Poesía António Salvado-Ciudad de Castelo Branco que otorgará un premio a un poeta en lengua portuguesa y otro a un autor en lengua castellana.

De los más de 500 poetas que desde 36 países enviaron sus libros, el Comité de Lectura seleccionó 22 trabajos finalistas, siete en portugués y 15 en castellano, procedentes de Portugal, España, México, Cuba, Venezuela, Brasil y Argentina. De entre estos libros tendrán que decidir Alencart y Cabero, junto con los jurados portugueses: António Cândido Franco, António dos Santos Pereira, Fernando Paulouro, José Dias Pires, Manuel Nunes, Maria de Lurdes Gouveia da Costa Barata, Paulo Samuel, Rita Taborda Duarte y Vítor Oliveira Mateus.

En esta primera edición se premiará dos poemarios inéditos (uno en lengua portuguesa y otro en lengua castellana) y se les concederá un premio monetario de 2.500€. También se hará la edición bilingüe de las respectivas obras, traduciéndose al otro idioma ibérico la obra ganadora, según corresponda.

Libros finalistas

Aquí el listado completo de los 22 libros finalistas: “Instantes im-perfeitos e outros poemas”, “Adejar de asas”, “Emoções fora da lei”, “Olhar o assombro no êxtase da luz”, “O tecido das águas”, “Rasura no tronco do silêncio” y “chão de palavras”. En castellano son los siguientes: “Poemas de almanaque para entretener marionetas”, “Homo sapiens”, “Solo nos queda mañana”, “Géiser”, “Líneas borrosas”, “Baúl de pensamientos”, “El orgasmo puede ser parte del vacío”, “El hijo del hotelero”, “Me gustan las furgonetas azules y el magma de tu boca”, “Mujer en el baño”, “Los cantos de Carmen”, “Los salmos desalmados”, “La soledad del Duero”, “Las flores del silencio” y “Cuento de escarcha”.