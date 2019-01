“Siempre estoy en contra de los despidos y el PSOE lo único que quiere es desprestigiarme”

Miércoles, 9 de enero de 2019

El alcalde, Manuel José Moro, se defiende de las acusaciones de los socialistas que solo buscan hacerle daño “porque no pueden ganarnos en las urnas”

El alcalde de Monterrubio de Armuña, Manuel José Moro, ha salido al paso de la información remitida ayer por el Grupo Socialista a los medios de comunicación en la que se afirmaba que el regidor “sería juzgado por acoso laboral”. Moro ha querido aclarar que “siempre estoy en contra de los despidos y la decisión, en esta ocasión, fue tomada por la Corporación municipal y por los abogados, a pesar de que quieren personalizarlo en mí”.

Asegura, asimismo, que hasta el momento “nadie me ha juzgado y soy inocente, porque no hay delito por ningún lado” en relación al despido de la trabajadora por el que se ha abierto el proceso judicial. “Yo soy un mero representante y no el que toma este tipo de decisiones”, apunta Manuel José Moro.

Además, el alcalde quiere dejar constancia de que “jamás he faltado el respeto a ningún trabajador ni he discutido con nadie” y acusa a los socialistas de “querer desprestigiarle y hacerle daño” de forma gratuita porque “saben que en las urnas no nos pueden ganar porque no saben hacer política”.

Manuel José Moro apunta que lo único que ha hecho en este tiempo como alcalde “es trabajar por el bien del pueblo, como se puede comprobar, porque ahora Monterrubio tiene todos los servicios necesarios y les duele ver todo lo que se ha hecho y se está haciendo”.

Los socialistas aseguraban también que esta situación está provocando “un despilfarro de dinero público” en cuanto a abogados, procuradores y costas judiciales, algo que desmiente el propio alcalde, que explica que “del Ayuntamiento no ha salido ni un euro, llevo gastados más de 4.000 euros y todo ha salido de mi bolsillo”.