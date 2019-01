Lorenzo Santolino acaba en el puesto 12 en la segunda etapa siendo el mejor debutante

Miércoles, 9 de enero de 2019

Es el segundo español, solo por detrás del líder, Joan Barreda, y el mejor piloto de su escudería, Sherco

LORENZO SANTOLINO APARECE EN EL MINUTO 01:05 DEL VIDEO RESUMEN DIARIO DEL DAKAR

Lorenzo Santolino se está aclimatando rápidamente al Dakar y ha firmado una gran actuación en la segunda etapa de la prueba peruana. El piloto guijuelense ha logrado colarse entre los quince primeros en la general, ocupando el puesto 12 en la segunda etapa, segundo español y el mejor debutante del exigente rally.

Es una gran mejora respecto a la primera etapa, en la que finalizó en la posición número 23 tras una ligera caída. Todo en un día ‘puro Dakar’, con protagonismo total de la arena y las dunas. Es el segundo español clasificado, sólo superado por el líder, Joan Barreda, y es el mejor debutante del rally.

La segunda etapa era la primera ‘de verdad’ de esta edición 2019 con 342 kilómetros de especial. En contra de lo habitual, los coches saldrían delante de las motos. Los pilotos de la categoría de dos ruedas se iban a encontrar más marcas y trazas del rumbo correcto, pero también el terreno más machado por el paso de los coches, lo que complicaría pasar las dunas.

Las condiciones del rally son muy duras, y Santolino lo ha sufrido en persona: “Ha ido bastante bien, he pasado a unos cuantos pilotos, he encontrado un buen ritmo. La mano derecha sin problema, la izquierda me molesta bastante al coger el embrague, así que he tenido que intentar cambiar sin embrague, y cuando lo tengo que usar, con toda la mano. No ha pasado nada, he podido rodar bien", como se puede comprobar, el piloto salmantino se encuentra cómodo en el Dakar y espera seguir luchando por un puesto en cabeza.

La tercera etapa se disputa este día 9 de enero entre San Juan de Marcona y Arequipa. Es una de las más largas de este año con 331 kilómetros de especial y otros 467 de enlace (798 en total). Llevará la carrera a una nueva zona de dunas, Acari, y la arena volverá a ser protagonista.