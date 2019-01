Los informáticos de iDental aseguran que el borrado de historiales se hizo en Francia de forma automática

Miércoles, 9 de enero de 2019

Dos de los tres responsables de la empresa OVH Hispano S. L, titular de la filial en España de OVH SAS, rechazaron ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que tuvieran algún tipo de responsabilidad en el borrado de miles de historias clínicas que la empresa iDental había trasladado para su custodia a los servidores que esta compañía tiene en Francia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional les citó ayer en Madrid como imputados, por un presunto delito de desobediencia, después de que el pasado año les encargase el volcado de los datos clínicos para que el órgano judicial pudiera disponer de información sobre el número y patologías de los afectados.

Se estima que iDental trató desde el 2015 a unos 400.000 pacientes en 14 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León donde tenía centros en Salamanca, Segovia y Valladolid, que fueron cerrados en junio del 2018 sin previo aviso.

Durante la declaración, a la que acudió el representante del Consejo General de Odontólogos de España que figura como acusación particular, los investigados (dos mujeres y un varón francés, no acudió la apoderada de la empresa, M. T.) aseguraron que no tenían poder para decidir sobre el borrado de los miles de datos almacenados en 25 servidores y dos 'racks', puesto que los mismos se encontraban fuera de España.

La investigación judicial ha determinado que los responsables de iDental, que están acusados de estafa, alquilaron el sistema informático a la empresa OVD Hispano, filial de la francesa, y abonaban un importe por su custodia. En este sentido, los investigados dijeron que la información fue eliminada en Francia de forma automática en diciembre pasado, al no realizarse el pago de las cuotas de mantenimiento por parte de iDental.

Al parecer, la empresa gala había enviado diferentes avisos a la española en los que se advertía del borrado en caso de que continuase el impago de las cuotas por almacenamiento. Pero iDental ya no los recibía puesto que se habían cambiando las claves y las direcciones de destino coincidiendo con la investigación de la Policía.

Es por ello que, según los investigados, el programa borró de forma automática los servidores que contenían esta información crucial para el juzgado. El magistrado José de la Mata ordenó el 5 de octubre de 2018 una conexión con los servidores en los que operaba iDental y el acceso remoto a los mismos. El juez llegó incluso a cursar una orden a la justicia francesa para que se bloqueasen los datos.

Posteriormente, los agentes de la Policía Judicial trataron de adquirir los discos duros que contenían las historias, una actuación que al parecer llegó tarde ya que la sistema tecnológico las borró sin posibilidad de recuperarlas por el momento.