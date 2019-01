Los trenes extremeños bajan la velocidad a 40 km/h

El Pacto por el FFCC en Extremadura reactiva la agenda electoral de los partidos

Mientras tanto empeoran las relaciones y tiempos entre Cáceres y Sevilla Este nuevo año 2019 se avecina más que aciago para todo el Tren Convencional en general y en Extremadura en particular, si es que no acontece un cambio radical en las políticas de movilidad y del destino de las inversiones en ferrocarril. La patética situación que venimos denunciando desde el MTRP por el abandono de la red ferroviaria existente en favor de una red insostenible, no mallada, que no transporta mercancías y que no para en las comarcas (o sea el AVE-derroche) solo puede superarse con un cambio de modelo en el transporte. Esta falta de objetivos ya la evidenciamos desde el inicio del Pacto por el FFCC en Extremadura, alumbrado por todos los partidos en octubre de 2016 y que siempre hemos denunciado. Ahora, en momentos preelectorales, se van descolgando la mayoría de sus firmantes, el último el Partido Popular al decir “que se ha demostrado inútil”, cuando siempre lo avaló. Hasta ahora ha sido muy fácil exigir al Ministerio de Fomento más inversiones y culparle de todo lo que pasa en esta infraestructura básica, de la que es responsable. Desde el MTRP decimos que no se celebre el próximo Consejo de Ministras en Mérida si no hay una apuesta decidida por el Tren Convencional, que es el que usamos y necesitamos. A la vez exigimos Moratoria de nuevas obras Ave y Auditoría de Cuentas. Tan lamentable es la situación de muchos tramos de vías que la Jefatura de ADIF en Sevilla ha reducido aún más la velocidad de todos los trenes (de 60 a 40 Km/h) entre Sevilla y Cáceres por el tramo Llerena-Usagre, uno de los peores y más abandonados de la geografía nacional. El MTRP denuncia que al ADIF le preocupan más las redes sociales y sus denuncias ciudadanas recientes sobre el deplorable estado de las vías con podridas traviesas de madera, que invertir y mejorar definitivamente estos peligrosos 21 km. Mientras tanto seguirán este año 2019 los Levantamientos de Vías de la Ruta de la Plata al norte de Plasencia, sin que se desbloquee un estudio sobre su viabilidad que, por cierto, se pedía en el Pacto por el FFCC incluso hasta el Congreso pero, según se ve, muy… muy bajito. Coordinadora del Movimiento por el Tren Ruta de la Plata