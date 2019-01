Los populares no entienden “qué cambio ha habido en Ciudad Rodrigo”

Martes, 8 de enero de 2019

La gresca del pasado sábado en Facebook entre Joaquín Pellicer y Domingo Benito ‘alteró’ el contenido del desayuno informativo ofrecido en la mañana del martes por el Partido Popular de Ciudad Rodrigo para hacer un balance de lo que va de legislatura, en la que consideran que se pueden distinguir tres etapas del Equipo de Gobierno integrado por PSOE, IU y Ciudadanos.

Desde su punto de vista, en “los primeros tiempos” de la legislatura “parecía que llegaban con intenciones de cambiar muchas cosas, pero al final fue cambiar mucho a la galería y poco a lo sustancial”, aludiendo al “cambio de fechas” de varios eventos. A esa etapa le siguió otra de “desidia”, con “falta de mantenimiento de calles y jardines”. Para el PP, “la ciudad se ha resentido, las calles y las aceras están muy mal”, además de no eliminarse barreras arquitectónicas en 2018.

Por último, definen el año pasado como “convulso” en el Ayuntamiento, con una situación “de enfrentamiento” de la que consideran responsable al alcalde Juan Tomás Muñoz, “que no toma decisiones, no lleva la batuta y ha dejado crecer las pretensiones de Izquierda Unida y Ciudadanos”. En este sentido, además de la gresca del sábado, el portavoz del PP Marcos Iglesias recordó las discrepancias en torno al modelo de la piscina climatizada, unidas a la disputa por la presidencia de la Mesa de Contratación, al “desbancar” Ciudadanos a IU de la misma.

Como otras discrepancias, mencionaron las surgidas en torno al uso funerario (un asunto de “gravedad extrema; es el problema más importante que tenemos encima de la mesa, y el Equipo de Gobierno está dividido”), o a la legalización de suelo rústico, viendo como una “situación bochornosa como no se había visto en un Equipo de Gobierno” que se anuncie la posible adopción de medidas legales por parte de uno de los partidos que lo conforman (lo hizo IU en el último pleno).

En esta materia, critican que en la negociación del acuerdo de gobierno no se hablase de urbanismo, cuando es “lo más complicado en un Ayuntamiento”, creyendo que “el Equipo de Gobierno se sustanció en un cordón contra el PP, que al final se ha visto que es perjudicial: si no son capaces de hablar entre ellos, cómo va a funcionar el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo”.

Para los populares, los partidos que forman el Equipo de Gobierno vendieron un cambio y “no entendemos qué cambio ha habido en Ciudad Rodrigo”, asegurando que “los ciudadanos no tienen la sensación de que ha habido ese cambio; tienen la sensación de que se ha retrocedido”.

Como tema habitual, hablaron de la presión fiscal que “aumentó” en 2018, con incrementos en la ORA y en el agua, además de subir el IBI producto de la revisión catastral, “aunque se está parcheando”. De igual modo, aluden a que esa revisión catastral hace que aumente el impuesto de plusvalías, señalando que el Equipo de Gobierno no ha querido aplicar toda la reducción que permite la Ordenanza, siendo la situación actual “una cortapisa a las transacciones inmobiliarias”. El PP remarcó que “todas estas subidas propuestas por IU las ha apoyado Ciudadanos”, aunque ahora “parece que Ciudadanos se está desmarcando de IU”.

Duras críticas a la gestión de Ciudadanos

Precisamente, la formación naranja se llevó numerosos minutos del desayuno informativo, ya que ven la gestión de sus concejalías como “muy mejorable”, comenzando por las obras del Parque de La Florida, que “deberían estar ya acabadas”, pero “han querido jugar tanto que les ha estallado”, de tal modo que el Ayuntamiento está buscando empresas para acabarlas. Para el PP, “Pellicer tiene la culpa por no vigilar bien; dijo al inicio que la obra iba bien cuando no lo iba”.

El PP tocó de igual manera el retardo de 6 meses en el arreglo del muro de la Cuesta de Santiago, la imagen “horrorosa” que tiene la caseta de madera “sin pintar ni nada”, la colocación de vallas en la Plazuela del Buen Alcalde la semana pasada pese a que hasta este martes no han empezado las obras, o la tala de árboles en las alamedas cuando se cortaron 138 más de los previstos.

Respecto al Carnaval, aseguran que el presidente de la Comisión Cristian González “todo lo hace y lo deshace él sin consenso”, señalando por ejemplo que al no aparecer donante del Toro del Aguardiente, decidió (sin pasar por Comisión) que uno de los toros designados inicialmente para la capea nocturna del lunes pasase a asumir ese papel. En este tema añaden que IU votó “sin ver los toros” y el PSOE “tampoco los ha visto todos”.

Los populares se centraron en el mercadillo, “la gestión más equivocada en muchos años”, donde creen que ha habido una “improvisación absoluta por parte de Ciudadanos”. En esta materia, recordaron que la Comisión Territorial de Patrimonio dijo que era “incorrecto” llevarlo a los fosos como se planteó inicialmente, y que en torno a la propuesta de las pistas de atletismo, que incluso figuró en la votación que se hizo, “al parecer legalmente no se puede” al ser una zona deportiva.

Por ello se preguntan “¿qué gobernante es este que traslada a los ciudadanos que voten una opción que no es legal?”. De igual modo les gustaría saber “por qué no se cumple” la actual ordenanza si Joaquín Pellicer dijo en una Comisión que era “cumplible” tras pedirle el PP que se disociara el nuevo emplazamiento de la regulación del mismo, porque para los populares, “con independencia del lugar, hay que regularlo”. El PP añade que “Ciudadanos ha creado un problema sin dar soluciones, generando una situación de tensión entre los vecinos”.

Los populares resaltan asimismo que “cuando se piden explicaciones” a Ciudadanos, en vez de aclararlo, “se enojan” y “dicen que hacemos política de vieja del visillo”. En este punto señalan que Ciudadanos “responde muy mal a las críticas políticas; no quiso hablar [durante la negociación de la legislatura] y es con quién menos se puede hablar”, apuntando como contraposición que, en el Plan de Juventud, “se han incorporado muchas medidas nuestras por consenso entre la Delegación de Juventud y nosotros”, pese a que PP e IU son “formaciones antagónicas”.

En otros asuntos, el PP mencionó más rápidamente el gasto social, “que luego no se ejecuta”; las pedanías y agregados, donde “no se ha hecho prácticamente nada”; la lucha antivectorial, “donde no ha cambiado nada”; o la pasarela de los pontones: “alguno se quiere colgar medallas y me repatea”, en palabras de José Manuel Jerez, quién subraya que “el logro ha sido de los vecinos, que no se olvide nunca”. En esta materia Marcos Iglesias indicó que “todo lo que venga bien para el pueblo, yo hago la llamada; el Equipo de Gobierno no le puede decir nada al PP” en ese asunto.

En conclusión, hacen una valoración “muy deficiente”, ampliando con que “ya hay poco trabajo y en el Equipo de Gobierno y hay concejales que han entrado en hibernación: hay concejalías que nunca se explican, como la de Policía Local, u otras como Cultura y Turismo, donde hay inercia”.

“Lo que necesita Ciudad Rodrigo”

Dentro del desayuno informativo, el PP aludió a lo que creen que necesita la ciudad, comenzando por “favorecer el desarrollo comercial”. De igual modo opinan que hay que “implantar condiciones para garantizar una mínima industrialización, desarrollando suelo industrial”, porque no hay “ni para que venga una empresa de fuera ni para que una local crezca”. El PP alude a que el Consistorio “no ha hecho nada” pese a tener terrenos.

Respecto a la Junta, dicen que “también tiene su papel”, planteando que “hay que reivindicarle” que haya suelo industrial. En este sentido, creen que “el alcalde tiene que ser constante, y si se tiene que plantar todas las semanas en la Consejería de Empleo, debe plantarse”: “la preocupación debe ser esa, porque si no Ciudad Rodrigo va cuesta abajo y en picado”. Para el PP, el Equipo de Gobierno “ha delegado” este asunto en Juan Luis Cepa “para que haga política” en las Cortes.

Por otro lado, creen necesario “un cambio” en materia turística que fomente el empleo, considerando que estos 4 años han sido “más de lo mismo en turismo, ni un avance”, siguiéndose la “inercia”. En torno a la incorporación a la Asociación de Los Pueblos más Bonitos, aunque están de acuerdo en ello, remarcan que “se vendió como un premio”, pero “hay que pagar”, dudando de cuánto turismo puede haber llegado gracias a ello ya que además la Asociación está creciendo en miembros.

Por otro lado, dudan de que la Ruta los Malditos tenga un verdadero efecto para el turismo (pese a que se vendió como tal), así como de la forma de asistir a las Ferias: “no sabemos si hay retroactividad” pese a que se destinan a las mismas el 70% de la partida anual de Turismo. Para el PP, “hay que dar un vuelco a la forma de acudir a las ferias”, racionalizando el gasto.